به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات ایوانکی که در نمازخانه شرکت شهر جدید ایوانکی برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات مردم این بخش از مسئولان، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان از مهم‌ترین نیازها و مطالبات مردم ایوانکی است.

وی با بیان اینکه راه و مسکن نیز از دیگر موضوعات مورد مطالبه مردم این منطقه به شمار می‌رود، افزود: از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی انتظار داریم با جدیت بیشتری به این مطالبات رسیدگی کنند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات درمانی در ایوانکی، تصریح کرد: تجهیز درمانگاه شهر جدید ایوانکی با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین این شهر به احداث یک درمانگاه تأمین اجتماعی نیاز دارد.

عربی با درخواست از سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان برای تسریع در اجرای این طرح، بیان کرد: راه‌اندازی درمانگاه تأمین اجتماعی می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی شهروندان ایوانکی را برطرف کند.

وی با اشاره به صدور مجوز احداث این درمانگاه و اعلام آمادگی خیران برای مشارکت در اجرای آن، افزود: با فراهم شدن این مقدمات، انتظار می‌رود روند احداث درمانگاه با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع تأمین آب در شهر جدید ایوانکی اشاره کرد و گفت: منابع تأمین‌شده در حال حاضر پاسخگوی نیازهای موجود است، اما با افزایش جمعیت و واگذاری واحدهای مسکونی جدید، احتمال بروز دوباره کمبود آب وجود دارد.

عربی با اشاره به سرریز جمعیتی تهران به ایوانکی، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه این شهر تأکید کرد و گفت: باید با نگاهی آینده‌نگرانه به مسائل و نیازهای ایوانکی توجه کرد تا زیرساخت‌های لازم متناسب با رشد جمعیت و توسعه شهر فراهم شود.