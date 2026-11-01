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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

اسقاط خودروهای فرسوده با روند فعلی ۲۴ سال طول می‌کشد!

اسقاط خودروهای فرسوده با روند فعلی ۲۴ سال طول می‌کشد!

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه نیمی از آلودگی هوای پایتخت ناشی از فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است، گفت: با روند فعلی اسقاط خودروها رفع آلودگی هوا ۲۴ سال زمان می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا در تهران همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی پایتخت است؛ موضوعی که مدیریت و کنترل آن به همکاری دستگاه‌های مختلف و اجرای دقیق تکالیف قانونی وابسته است. در این میان، سهم منابع متحرک و ثابت در انتشار آلاینده‌ها و همچنین میزان اختیار سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله موضوعات مطرح در بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران است.
باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا اظهار کرد: حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاه در زمینه آلودگی هوا وظایفی بر عهده دارند و هر دستگاه باید بتواند تکالیف خود را به‌درستی اجرا کند.

وی با بیان اینکه برای الزام دستگاه‌ها به اجرای کامل وظایفشان به یک نهاد قدرتمند نیاز است، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر چنین قدرتی ندارد؛ اگرچه این نقش به این سازمان واگذار شده، اما با ساختار فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد.

باغخانی‌پور در ادامه با اشاره به سیاهه انتشار به‌عنوان علمی‌ترین مطالعه کشور در زمینه منابع آلاینده هوا تصریح کرد: اظهارنظر درباره آلودگی هوای تهران، بدون اتکا به سیاهه انتشار، قابل استناد نیست.

وی با اشاره به آخرین سیاهه انتشار منتشرشده برای سال ۱۳۹۶ و همچنین سیاهه انتشار جدید شهرداری تهران که هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده است، گفت: بر اساس داده‌های این مطالعه، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۸۰ درصد و سهم منابع ثابت ۲۰ درصد است.

باغخانی‌پور با تأکید بر نقش فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در آلودگی هوای تهران اظهار کرد: با قاطعیت می‌توان گفت ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی منابع متحرک است؛ منابعی که شامل خودروهای سواری، تاکسی، ون، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و موتورسیکلت می‌شوند.

وی با تشریح سهم وسایل نقلیه فرسوده در انتشار آلاینده‌ها افزود: از سهم ۲۱ درصدی موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای تهران، تقریباً تمام این سهم مربوط به موتورسیکلت‌های فرسوده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: ناوگان دیزلی نیز که حدود ۵ درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص می‌دهد، تقریباً به‌طور کامل فرسوده است و میزان فرسودگی آن به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد.

باغخانی‌پور با اشاره به وضعیت خودروهای سواری و تاکسی‌ها گفت: از سهم ۵۶ درصدی این خودروها در آلودگی هوای تهران، حدود ۲۱ درصد به فرسودگی آن‌ها مربوط می‌شود. با جمع‌بندی سهم فرسودگی موتورسیکلت‌ها، ناوگان دیزلی و خودروهای سواری، مشخص می‌شود که نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است.

وی تأکید کرد: وقتی نیمی از آلودگی هوای تهران به فرسودگی ناوگان مربوط می‌شود، طبیعی است که اولویت اصلی برای کاهش آلودگی هوا باید نوسازی ناوگان و برقی‌سازی وسایل حمل‌ونقل باشد.

باغخانی‌پور در ادامه با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل برای کاهش آلودگی هوا، عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک، اسقاط خودروهای فرسوده از جمله وظایف دستگاه‌های مسئول است و برای سیاست‌گذاری در حوزه آلودگی هوا باید مشخص شود که آیا این تکلیف به‌درستی اجرا می‌شود یا خیر.

وی با بیان اینکه اسقاط خودروهای فرسوده با روند فعلی نمی‌تواند مشکل آلودگی هوا را به‌سادگی برطرف کند، افزود: شاید با توجه به شرایط فعلی کشور، تحریم‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی، دستیابی به شرایط مطلوب در زمینه اسقاط خودرو دشوار باشد، اما باید توجه داشت که با روند کنونی، مسئله آلودگی هوا به این راحتی حل نخواهد شد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو گفت: با توجه به تعداد خودروهای فرسوده موجود در کشور، اگر سالانه ۵۰۰ هزار خودرو از رده خارج شوند، حدود ۲۴ سال زمان لازم است تا خودروهای فرسوده فعلی از رده خارج شوند.

باغخانی‌پور با بیان اینکه تاکنون نیز این هدف سالانه محقق نشده است، تصریح کرد: بالاترین رکورد اسقاط خودرو در کشور مربوط به یک سال بوده که حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ در حالی که در اغلب سال‌ها آمار اسقاط خودرو به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه محدود بوده است.

کد مطلب 6995425

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
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      عدد ۲۴ سال از نظر محاسباتی درست است، اما از نظر سیاستی و زیست‌محیطی یک هشدار جدی است، نه نشانه موفقیت برنامه. چون اگر سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شود و موجودی خودروهای فرسوده حدود ۱۲ میلیون دستگاه باشد، زمان لازم برای خروج همهٔ آن‌ها ۲۴ سال می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در ناوگان فعال کشور برآورد کرده است.
    • NP IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
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      چالش اصلی این است که برنامه هفتم توسعه اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه را هدف گذاشته، اما عملکرد واقعی بسیار پایین‌تر بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال اسقاط شده است. یعنی فاصله میان هدف و عملکرد بسیار زیاد است.
    • NP IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مشکل بعدی ظرفیت اجرایی است. پیش از اصلاح آیین‌نامه، ظرفیت واقعی اسقاط حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه در سال بود؛ یعنی حتی اگر اراده سیاسی وجود داشت، زیرساخت و مراکز اسقاط آمادگی کامل برای رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار را نداشتند.
    • NP IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      نکته مهم‌تر این است که اسقاط به‌تنهایی کافی نیست. مصرف سالانه خودرو در کشور حدود ۱٫۷ میلیون دستگاه برآورد می‌شود، در حالی که تولید داخلی سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده است. یعنی حتی اگر ۵۰۰ هزار خودرو از چرخه خارج شود، تعداد خودرویی که وارد ناوگان می‌شود از تعدادی که خارج می‌شود بیشتر است. در نتیجه صف خودروهای فرسوده کوتاه نمی‌شود و ممکن است حتی طولانی‌تر شود.
    • NP IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      همچنین تداوم وجود ندارد. رکورد اسقاط در یک سال حدود ۳۵۰ هزار دستگاه بوده، اما در سال بعد به حدود ۲۰۴ هزار دستگاه کاهش یافته است. این نشان می‌دهد سیاست‌ها پایدار و مستمر نبوده‌اند و هر سال با نوسان مواجه بوده‌اند.
    • NP IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      پس عدد ۲۴ سال از نظر حسابی منطقی است، اما از نظر واقعیت اجرایی و اثر زیست‌محیطی قابل قبول نیست. چون در این مدت طولانی، هم‌زمان خودروهای جدید نیز فرسوده می‌شوند و اگر نرخ ورود خودرو بالاتر از نرخ خروج باشد، مشکل حل نمی‌شود بلکه ادامه پیدا می‌کند.
    • NP IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      راهکار همیشگی و پایدار فقط افزایش اسقاط نیست. باید یک چرخه کامل نوسازی ناوگان ایجاد شود: _افزایش پایدار ظرفیت اسقاط به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه در سال، با اصلاح آیین‌نامه‌ها و حمایت از مراکز اسقاط. _تسهیل جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای کم‌مصرف، برقی یا هیبریدی از طریق وام کم‌بهره، اقساط بلندمدت و مشوق مالیاتی.
    • NP IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      _کنترل ورود خودروهای نو با رعایت استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت، تا اسقاط بی‌فایده نباشد. _توسعه حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس برقی و BRT تا وابستگی به خودروی شخصی کم شود. _نظارت و اجرای قانون از طریق بازرسی فنی سخت‌گیرانه، ممنوعیت تردد خودروهای بسیار فرسوده در روزهای آلودگی و جریمه مؤثر. _ایجاد اقتصاد چرخشی با بازیافت فلز، پلاستیک و باتری از خودروهای اسقاطی تا هزینه‌ها کاهش یابد و چرخه نوسازی خودگردان شود.
    • NP IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      در نهایت، مشکل اصلی فقط (تعداد اسقاط) نیست؛ مشکل اصلی نبود هماهنگی میان اسقاط، تولید خودروی پاک، تأمین مالی و حمل‌ونقل عمومی است. تا وقتی این چهار حلقه به هم وصل نشوند، آلودگی هوا با اسقاط به‌تنهایی حل نمی‌شود.
    • NP IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده سهم بسیار بالایی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کامیون‌ها بزرگ‌ترین سهم را در آلودگی ناشی از منابع متحرک دارند. بنابراین اگر فقط سواری فرسوده اسقاط شود، اثر واقعی بر هوای تهران محدود خواهد بود.
    • NP IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      هر خودروی فرسوده به‌طور متوسط حدود ۹ برابر خودروی نو آلایندگی تولید می‌کند و حدود ۲ برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. این عدد نشان می‌دهد چرا اسقاط و جایگزینی می‌تواند اثر سریع و ملموسی بر کیفیت هوا و مصرف بنزین داشته باشد.
    • NP IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اسقاط باید با جایگزینی واقعی همراه باشد. اگر خودروی فرسوده حذف شود ولی جایگزین کم‌مصرف یا برقی/هیبریدی وارد نشود، هم مشکل حمل‌ونقل مردم باقی می‌ماند و هم اثر زیست‌محیطی کامل نمی‌شود. گزارش‌ها می‌گویند جایگزینی خودروهای فرسوده با نمونه‌های بهتر می‌تواند مصرف سوخت را ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
    • NP IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      صرفه‌جویی سوخت هم یک نکته کلیدی است. اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو می‌تواند سالانه حدود ۱٫۵ میلیارد لیتر صرفه‌جویی سوخت ایجاد کند. این یعنی موضوع فقط محیط‌زیستی نیست، بلکه مستقیماً به مدیریت مصرف بنزین و کاهش فشار بر منابع کشور هم مربوط است
      • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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        با فرغون سازی های داخلی هرگز کاهش مصرف سوخت اتفاق نخواهد افتاد. زیرا فرغون های فعلی سرهم شده، 2.5 برابر بیشتر از استاندارد مصرف سوخت دارند. در واقع تعویض خودروی فرسوده با نوع، هیچ تاثیری در مصرف سوخت نخواهد داشت.
    • NP IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بازرسی فنی و کنترل تردد باید هم‌زمان تقویت شود. خودروهای سنگین دیزلی و موتورسیکلت‌های فرسوده باید در معاینه فنی و محدودیت تردد در روزهای آلودگی اولویت داشته باشند.

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