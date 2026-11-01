به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا در تهران همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی پایتخت است؛ موضوعی که مدیریت و کنترل آن به همکاری دستگاه‌های مختلف و اجرای دقیق تکالیف قانونی وابسته است. در این میان، سهم منابع متحرک و ثابت در انتشار آلاینده‌ها و همچنین میزان اختیار سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله موضوعات مطرح در بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران است. باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا اظهار کرد: حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاه در زمینه آلودگی هوا وظایفی بر عهده دارند و هر دستگاه باید بتواند تکالیف خود را به‌درستی اجرا کند.

وی با بیان اینکه برای الزام دستگاه‌ها به اجرای کامل وظایفشان به یک نهاد قدرتمند نیاز است، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر چنین قدرتی ندارد؛ اگرچه این نقش به این سازمان واگذار شده، اما با ساختار فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد.

باغخانی‌پور در ادامه با اشاره به سیاهه انتشار به‌عنوان علمی‌ترین مطالعه کشور در زمینه منابع آلاینده هوا تصریح کرد: اظهارنظر درباره آلودگی هوای تهران، بدون اتکا به سیاهه انتشار، قابل استناد نیست.

وی با اشاره به آخرین سیاهه انتشار منتشرشده برای سال ۱۳۹۶ و همچنین سیاهه انتشار جدید شهرداری تهران که هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده است، گفت: بر اساس داده‌های این مطالعه، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۸۰ درصد و سهم منابع ثابت ۲۰ درصد است.

باغخانی‌پور با تأکید بر نقش فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در آلودگی هوای تهران اظهار کرد: با قاطعیت می‌توان گفت ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی منابع متحرک است؛ منابعی که شامل خودروهای سواری، تاکسی، ون، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و موتورسیکلت می‌شوند.

وی با تشریح سهم وسایل نقلیه فرسوده در انتشار آلاینده‌ها افزود: از سهم ۲۱ درصدی موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای تهران، تقریباً تمام این سهم مربوط به موتورسیکلت‌های فرسوده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: ناوگان دیزلی نیز که حدود ۵ درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص می‌دهد، تقریباً به‌طور کامل فرسوده است و میزان فرسودگی آن به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد.

باغخانی‌پور با اشاره به وضعیت خودروهای سواری و تاکسی‌ها گفت: از سهم ۵۶ درصدی این خودروها در آلودگی هوای تهران، حدود ۲۱ درصد به فرسودگی آن‌ها مربوط می‌شود. با جمع‌بندی سهم فرسودگی موتورسیکلت‌ها، ناوگان دیزلی و خودروهای سواری، مشخص می‌شود که نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است.

وی تأکید کرد: وقتی نیمی از آلودگی هوای تهران به فرسودگی ناوگان مربوط می‌شود، طبیعی است که اولویت اصلی برای کاهش آلودگی هوا باید نوسازی ناوگان و برقی‌سازی وسایل حمل‌ونقل باشد.