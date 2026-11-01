وی با بیان اینکه برای الزام دستگاهها به اجرای کامل وظایفشان به یک نهاد قدرتمند نیاز است، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر چنین قدرتی ندارد؛ اگرچه این نقش به این سازمان واگذار شده، اما با ساختار فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد.
باغخانیپور در ادامه با اشاره به سیاهه انتشار بهعنوان علمیترین مطالعه کشور در زمینه منابع آلاینده هوا تصریح کرد: اظهارنظر درباره آلودگی هوای تهران، بدون اتکا به سیاهه انتشار، قابل استناد نیست.
وی با اشاره به آخرین سیاهه انتشار منتشرشده برای سال ۱۳۹۶ و همچنین سیاهه انتشار جدید شهرداری تهران که هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است، گفت: بر اساس دادههای این مطالعه، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۸۰ درصد و سهم منابع ثابت ۲۰ درصد است.
باغخانیپور با تأکید بر نقش فرسودگی ناوگان حملونقل در آلودگی هوای تهران اظهار کرد: با قاطعیت میتوان گفت ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی منابع متحرک است؛ منابعی که شامل خودروهای سواری، تاکسی، ون، اتوبوس، مینیبوس، کامیون و موتورسیکلت میشوند.
وی با تشریح سهم وسایل نقلیه فرسوده در انتشار آلایندهها افزود: از سهم ۲۱ درصدی موتورسیکلتها در آلودگی هوای تهران، تقریباً تمام این سهم مربوط به موتورسیکلتهای فرسوده است؛ بهطوریکه بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلتهای کشور فرسوده هستند.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: ناوگان دیزلی نیز که حدود ۵ درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص میدهد، تقریباً بهطور کامل فرسوده است و میزان فرسودگی آن به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد.
باغخانیپور با اشاره به وضعیت خودروهای سواری و تاکسیها گفت: از سهم ۵۶ درصدی این خودروها در آلودگی هوای تهران، حدود ۲۱ درصد به فرسودگی آنها مربوط میشود. با جمعبندی سهم فرسودگی موتورسیکلتها، ناوگان دیزلی و خودروهای سواری، مشخص میشود که نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی ناوگان حملونقل است.
وی تأکید کرد: وقتی نیمی از آلودگی هوای تهران به فرسودگی ناوگان مربوط میشود، طبیعی است که اولویت اصلی برای کاهش آلودگی هوا باید نوسازی ناوگان و برقیسازی وسایل حملونقل باشد.
باغخانیپور در ادامه با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل برای کاهش آلودگی هوا، عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک، اسقاط خودروهای فرسوده از جمله وظایف دستگاههای مسئول است و برای سیاستگذاری در حوزه آلودگی هوا باید مشخص شود که آیا این تکلیف بهدرستی اجرا میشود یا خیر.
وی با بیان اینکه اسقاط خودروهای فرسوده با روند فعلی نمیتواند مشکل آلودگی هوا را بهسادگی برطرف کند، افزود: شاید با توجه به شرایط فعلی کشور، تحریمها و مشکلات صنعت خودروسازی، دستیابی به شرایط مطلوب در زمینه اسقاط خودرو دشوار باشد، اما باید توجه داشت که با روند کنونی، مسئله آلودگی هوا به این راحتی حل نخواهد شد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو گفت: با توجه به تعداد خودروهای فرسوده موجود در کشور، اگر سالانه ۵۰۰ هزار خودرو از رده خارج شوند، حدود ۲۴ سال زمان لازم است تا خودروهای فرسوده فعلی از رده خارج شوند.
باغخانیپور با بیان اینکه تاکنون نیز این هدف سالانه محقق نشده است، تصریح کرد: بالاترین رکورد اسقاط خودرو در کشور مربوط به یک سال بوده که حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ در حالی که در اغلب سالها آمار اسقاط خودرو به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه محدود بوده است.
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