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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

حمله‌ور شدن صهیونیستها به خانواده فلسطینی هنگام برداشت زیتون

حمله‌ور شدن صهیونیستها به خانواده فلسطینی هنگام برداشت زیتون

شهرک نشینان صهیونیست به یک خانواده فلسطینی هنگام برداشت زیتون حمله ور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع فلسطینی از حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به خانواده فلسطینی هنگام برداشت زیتون در تل‌الرمیده خبر دادند.

بسام ابوعیشه، رئیس کمیته مردمی تل‌الرمیده، اعلام کرد که شمار زیادی از شهرک‌نشینان صهیونیست هنگام برداشت زیتون به اعضای خانواده او حمله کرده و آنان را مورد ضرب‌ و شتم قرار داده و از اسپری فلفل علیه آنها استفاده کردند.

وی افزود که شهرک‌نشینان با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی، محصول زیتون، تجهیزات برداشت و شماری دیگر از اموال این خانواده را سرقت کردند.

ابوعیشه گفت که شهرک صهیونیست‌نشین تنها حدود ۱۰ متر با خانه‌های این خانواده فاصله دارد و شهرک‌نشینان پیش از حمله، سیم‌های خاردار را قطع کرده بودند.

به گفته وی، نظامیان رژیم صهیونیستی از شهرک‌نشینان حمایت کرده و اعضای خانواده را مجبور به ترک زمین خود کردند تا شهرک‌نشینان بتوانند محصول زیتون را تصاحب کنند.

کد مطلب 6995431

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