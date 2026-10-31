شهنیایی: حاکمیت قانون و صیانت از حقوق عامه اولویت دادستانی بوشهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، عمار شهنیایی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان بوشهر، با ارائه گزارشی از عملکرد خود در مدت سه سال و دو ماه تصدی این مسئولیت اظهار کرد: مجموعه دادستانی در این دوره تلاش کرد با تمرکز بر وظایف و تکالیف قانونی و پرهیز از حاشیه‌ها، اصل حاکمیت قانون را در تمام عرصه‌ها و بدون هیچ‌گونه اغماضی دنبال کند.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات عمومی و صیانت از حقوق مردم افزود: این اقدامات همواره با رعایت حرمت و جایگاه مدیران اجرایی و توجه به محدودیت‌ها و شرایط کاری آنان انجام شده است.

دادستان پیشین مرکز استان بوشهر با تأکید بر اینکه دستاوردهای این دوره حاصل تلاش جمعی بوده است، تصریح کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده نتیجه اتحاد، همدلی و فعالیت شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، دادیاران، بازپرسان و دادستان‌های شهرستان‌هاست و سهم شخصی من در این دستاوردها بسیار اندک بوده است.

تعامل با دستگاه‌ها برای تحقق اهداف دادستانی

شهنیایی با قدردانی از حمایت‌ها و راهنمایی‌های دادستان کل کشور، معاونان وی و اعضای شورای تأمین استان به‌ویژه استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر با ضابطان عام و خاص و مجموعه سازمان‌های مرتبط با دستگاه قضایی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف دادستانی داشت.

وی از سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، زندان‌ها، ثبت اسناد و تعزیرات حکومتی به‌عنوان مجموعه‌هایی نام برد که همکاری و هماهنگی با آن‌ها در انجام مأموریت‌های قضایی و تحقق برنامه‌ها مؤثر بوده است.

خدمت در مناطق مختلف استان بوشهر

دادستان پیشین مرکز استان بوشهر با اشاره به سابقه بیش از ۱۸ سال خدمت در مناطق مختلف استان از جمله کنگان، جم، عسلویه و مرکز استان گفت: خدمت به مردم این دیار و هم‌استانی‌های عزیز همواره مایه افتخار من بوده است.

شهنیایی در پایان ضمن عذرخواهی از افرادی که ممکن است ناخواسته قصور یا کوتاهی متوجه آنان شده باشد، برای حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی، دادستان جدید مرکز استان بوشهر، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.