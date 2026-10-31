اجرای تقاطع غیرهمسطح ایوانکی؛ تامین مالی از ۳ طریق در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات بخش ایوانکی در نمازخانه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی با اشاره به مطالبات مردم و مسئولان این شهر بیان کرد: مشکلات حوزه بهداشت و درمان با حضور مسئولان ذیربط به خصوص دانشگاه علوم پزشکی سمنان و تامین اجتماعی این استان مورد بحث قرار گرفته و امیدواریم اتفاقات خوبی در ایوانکی رقم بخورد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلاتی که در این نشست مطرح شد موضوع بانک ها است که در دستور کار قرار دارد، افزود: آنتن‌دهی تلفن همراه و ارتباطات نیز از طریق مخابرات دنبال می شود.

استاندار سمنان از اجرای تقاطع غیرهمسطح ایوانکی با هدف بهسازی ورودی ایوانکی و کاهش تصادفات خبر داد و گفت: سه مسیر تامین مالی برای اجرای این طرح مد نظر قرار دارد تا بتوانیم به زودی شاهد تکمیل آن باشیم.

کولیوند با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شرکت عمران شهرهای جدید تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از راه های تامین مالی این تقاطع است، گفت: پیگیری تخصیص ۵۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی و تامین ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ماده ۵۶ دو راهکار دیگر تامین مالی این پروژه محسوب می شود که هر سه راه در دست بررسی قرار دارد.

وی با بیان اینکه این تقاطع با توجه به اینکه ورودی استان سمنان از سمت تهران است و سالانه تردد میلیون ها خودرو ها را پوشش خواهد داد اهمیت دارد، افزود: ساخت این تقاطع به کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جاده ها و کریدور تهران- مشهد هم کمک خواهد کرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه مطالبات کشاورزان ایوانکی به خصوص در حوزه آب نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: توسعه روستاها و به خصوص ارتقای راه های روستایی از دیگر موضوعاتی است که در بخش ایوانکی در دستور کار مسئولان قرار دارد.