دانش آموزان بوشهری در جشنواره های علمی و پژوهشی کشور درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، با حضور برخط مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و غلامرضا دانش‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، برگزار شد.

غلامرضا دانش‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، با اشاره به این دستاورد ارزشمند اظهار کرد: ۱۴ دانش‌آموز استان در مقطع متوسطه اول، در جشنواره نوجوان خوارزمی و ۱۴ دانش‌آموز نیز در دوره دوم متوسطه، در مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند.

وی افزود: رسالت آموزش و پرورش تنها کسب رتبه نیست، بلکه شناسایی و پرورش استعدادها، تقویت روحیه پرسشگری و تبدیل ایده‌های خلاقانه دانش‌آموزان به راه‌حل‌های علمی از اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین بر حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه رشد خلاقیت و نوآوری آنان تأکید کرد.

در این آیین، از موفقیت ۲۸ دانش‌آموز استان بوشهر در این دو رویداد علمی و پژوهشی کشور با اهدای لوح تقدیر و جوایزی، قدردانی شد.