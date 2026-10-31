به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان بوشهر، خدمت به مردم را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: خدمتگزاری باید منشأ خیر و برکت باشد و با کرامت، عزت و گره‌گشایی از مشکلات مردم همراه شود، نه اینکه به منت‌گذاری آلوده شود.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی و فرازهایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه افزود: مسئولیت‌ها گذرا هستند، اما آثار عملکرد مسئولان ماندگار می‌ماند و بالاترین پشتوانه عدالت، اعتماد و رضایت عمومی است که هیچ‌کس نباید با رفتار یا اقدام خود به آن آسیب وارد کند.

حمایت از قانون‌مداران و برخورد با قانون‌شکنان

دادستان جدید مرکز استان بوشهر با تأکید بر جایگاه دادستانی در حمایت از قانون‌مداران و برخورد با قانون‌شکنان تصریح کرد: رهنمودهای دادستان کل کشور، دستورالعملی روشن برای همکاران قضایی در دادسراها خواهد بود.

اردکانی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی صرفاً مجموعه‌ای از اوراق و مستندات نیستند، گفت: هر پرونده با آبرو، حیثیت اجتماعی، باورها و خانواده افراد ارتباط دارد و رسیدگی به آن‌ها نیازمند دقت و توجه ویژه است.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از تمام ظرفیت دادسرا، دادیاران، بازپرسان و دادستان‌های شهرستان‌ها و در تعامل سازنده با رئیس کل دادگستری استان، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت جامعه تلاش خواهیم کرد.

برخورد قاطع با تضییع حقوق عمومی

دادستان مرکز استان بوشهر با تأکید بر حمایت قانونی از مدیران، ضابطان و خدمتگزارانی که در چارچوب قانون و حقوق شهروندی عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مقابل، با هرگونه اهمال، سهل‌انگاری یا اقدامی که معیشت مردم را به خطر اندازد و موجب تضییع حقوق عامه شود، بدون اغماض برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی بازدید مستمر از واحدهای انتظامی، سرکشی مکرر از زندان‌ها و پیگیری مشکلات مددجویان و خانواده‌های آنان را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد.

مبارزه با فساد و تعامل با رسانه‌ها

اردکانی مبارزه جدی با گلوگاه‌های فساد را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: تبعیت از رهنمودهای علمای استان، به‌ویژه نماینده ولی فقیه، و تعامل سازنده با اصحاب رسانه برای شفاف‌سازی عملکرد، تبیین مسائل و ارائه راهکارها با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان از خدمات صادقانه دادستان پیشین مرکز استان بوشهر، قدردانی کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق روزافزون داشت.