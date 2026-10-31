به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه، اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب سال دانشجویی این نهاد را منصوب کرد.

براساس این احکام، محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، حامد علی اکبرزاده سرپرست سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی، ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، سعید بابایی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزاده نظر بلند دبیرکل نهادکتابخانه‌های عمومی کشور، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابراهیم حیدری مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، مظاهر بابایی معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.

گفتنی است؛ جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به‌صورت مستمر برگزار شده است؛ رویدادی که آثار دانشجویان و طلاب را در شش گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی و هنر و معماری به‌همراه بخش ویژه ارزیابی می‌کند و در آیین پایانی از برگزیدگان، ناشران برتر آثار دانشجویی و استاد خادم کتاب تجلیل می‌شود.