به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثاگران و سازمان نظام پرستاری در راستای توانمندسازی و مهارت‌افزایی شغلی ایثارگران و خانواده‌های معزز آنان به امضا رسید.

این بنیاد به عنوان متولی ایثارگران و خانواده‌های معزز ایشان و سازمان نظام پرستاری که دارای سابقه‌ درخشان در حوزه آموزش و مهارت افزایی در حوزه پیراپزشکی، پرستاری و کمک‌پرستاری است، تعاملات خود را از سال‌های گذشته آغاز و در ۶ آبان امسال با تجدید همکاری در قالب تفاهم‌نامه مشترک، موجبات تسریع و تسهیل مهارت‌آموزی شغلی جامعه هدف بنیاد را فراهم و اقدامات مشترک جدیدی را پایه‌ریزی کرده است.

این تفاهم‌نامه که به امضای امیر نبی‌زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباس هوشمند معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان سازمان نظام پرستاری رسید، با هدف ارائه خدمات آموزشی فنی و مهارتی همچنین بهره‌مندی مشمولان از دوره‌های تخصصی پرستاری و کمک پرستاری در دستورکار طرفین قرار گرفت تا با اعمال تخفیفات سازمان و پرداخت کمک هزینه آموزشی بنیاد، چشم‌انداز امیدآفرین دیگری در راستای اشتغال و کارآفرینی پیش روی ایثارگران و خانواده‌های آنان گشوده شود.