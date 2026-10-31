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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

ضرورت تبدیل رهنمودهای رهبر انقلاب به اقدامات اجرایی

ضرورت تبدیل رهنمودهای رهبر انقلاب به اقدامات اجرایی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بر ضرورت تبدیل رهنمودهای رهبر انقلاب به اقدامات اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان را مایه امیدواری در جامعه نخبگانی دانست و گفت: اشراف ایشان به حوزه نخبگان، مأموریت‌ها و مسائل این قشر در این پیام به‌خوبی نمایان بود و برای نخبگان و سیاست‌گذاران مسیر تازه‌ای ترسیم کرد.

وی افزود: برخورداری از ظرفیت نخبگان، در کنار حقوقی که برای آنان ایجاد می‌کند، مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی نیز بر دوش این قشر می‌گذارد و از ویژگی‌های مهم پیام رهبری، توجه به اثربخشی نخبگان و تعریف نقش آنان در پیشرفت و حل مسائل جامعه است.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور و پایداری نخبگان در برابر مشکلات و تجاوز آمریکا گفت: توانمندی‌هایی که جریان نخبگی کشور در برخی حوزه‌های علمی به دست آورده و ایستادگی آن در برابر دشواری‌ها، از ظرفیت‌هایی است که اکنون به فعلیت رسیده و باید تقویت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید بر علوم پایه و علوم انسانی را از دیگر محورهای مهم پیام دانست و گفت: این تأکیدها تنها متوجه جامعه نخبگانی نیست، بلکه برای سیاست‌گذاران نیز مسئولیت‌هایی ایجاد می‌کند و مجموعه‌ای از اولویت‌ها را پیش روی نهادهای علمی و آموزشی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیگیری این مأموریت‌ها اظهار کرد: این شورا به‌عنوان قرارگاه عالی سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی کشور باید به‌طور ویژه به این موضوع بپردازد و زمینه‌های سیاستی و مقرراتی لازم را فراهم کند. مجلس و دستگاه‌های آموزش عالی نیز ظرفیت تغییر و اصلاح سازوکارها را دارند و همه این مجموعه‌ها باید برای تحقق اهداف ارزشمند و اقتدارآفرین پیام تلاش کنند.

کد مطلب 6995474
زهرا سیفی

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