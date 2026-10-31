سرمست: تامین پایدار کالاهای اساسی اولویت اول پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه وبیناری شورای پدافند غیرعامل که با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، با اشاره به موقعیت ویژه آذربایجان شرقی اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی استان، تلاش شده است دستورالعمل ‌های پدافند غیرعامل در مرحله اجرا به ‌درستی پیاده ‌سازی شود و رصد و پایش مستمر و نظارت دقیق بر صنایع پرخطر، بیمارستان ‌ها و زیرساخت ‌ها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی، تشکیل کمیته اطلاع‌ رسانی و امنیت روانی را از دیگر اقدامات مکمل در این زمینه دانست و گفت: این کمیته در کنار سازوکار اعلام وضعیت پدافندی، نقش مهمی در مدیریت اطلاع ‌رسانی و آرامش روانی جامعه ایفا کرد.

سرمست با اشاره به اقدامات استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، تصریح کرد: با استفاده از اختیارات تفویض ‌شده و به ‌ویژه مصوبات شورای تأمین، تسهیل امور گمرکی و مرزی و تأمین اقلام مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی در جریان جنگ تحمیلی سوم چهارمین استان پذیرنده مسافر بود و جمعیت استان حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، اجازه ندادیم کوچک‌ترین کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره تسهیل ترخیص کالا در جنگ ۱۲ روزه گفت: در دومین روز جنگ و در جریان بازدید از گمرکات استان ، طی ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای اساسی ترخیص شد.

وی با بیان اینکه روند ذخیره ‌سازی محصولات راهبردی و کالاهای اساسی در استان به ‌خوبی پیش می ‌رود، خاطرنشان کرد: در زمینه ذخیره ‌سازی گندم نیز تا پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.

سرمست همچنین از همراهی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کنار مردم قدردانی کرد و گفت: این نیروها انصافاً پای کار بودند و در کنار مردم، نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند.

ضرورت ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در شمال ‌غرب

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان ‌ها در تأمین اقلام راهبردی سلامت ‌محور اظهار کرد: متأسفانه تفویض اختیار مورد نیاز به دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نشده است.

وی افزود: ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه شمال ‌غرب ضروری است تا این ذخایر علاوه بر آذربایجان شرقی، امکان پشتیبانی از استان ‌های همجوار را نیز داشته باشند.

سرمست، تسریع در بهره ‌برداری از کریدور ارس را از دیگر الزامات پدافند غیرعامل دانست و گفت: برای آماده ‌سازی مسیرهای جایگزین حمل ‌و نقل جاده ‌ای، نیازمند تسریع در بهره‌ برداری از این کریدور هستیم.

وی همچنین انتقال آب ارس به تبریز و شهرهای مسیر را یکی از اقدامات مهم در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و بر ضرورت نوسازی و مقاوم‌ سازی مراکز درمانی فرسوده استان، تکمیل زیرساخت ‌های درمانی از جمله بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی و تجهیز بیمارستان جامع سرطان تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تسهیل اجرای طرح ‌های زیرساختی و درمانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در زمینه انعقاد تفاهم ‌نامه‌ ها نیز اختیارات لازم به استان ‌ها تفویض شود تا روند اجرای طرح‌ ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

تأکید بر آمادگی دستگاه ‌ها برای فصل سرد سال

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌ های اجرایی برای فصل زمستان گفت: برنامه‌ریزی ‌ها و پیش ‌بینی ‌های لازم برای ایام سرد سال باید از سوی نهادهای مربوطه، به ‌ویژه شرکت گاز و سازمان هواشناسی، انجام شود تا در فصل زمستان با کمبودی مواجه نشویم.

وی همچنین بر ضرورت تدوین سناریوهای عملیاتی برای شرایط مختلف تأکید کرد و افزود: باید برای وضعیت ‌های احتمالی، پیش ‌بینی ‌های لازم صورت گیرد تا دستگاه‌ ها در زمان بروز شرایط خاص، آمادگی و هماهنگی کافی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر لزوم تسهیل خدمات ‌رسانی به شهروندان، خواستار تسریع در صدور و تحویل کارت ‌های سوخت درخواستی شد تا این کارت ‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.