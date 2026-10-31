به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دیدار فینال وزن ۶۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، جمعی از مردم مشهد با حضور مقابل منزل احمد محمدنژاد جوان، کشتی‌گیر ملی‌پوش خراسان رضوی، شور و اشتیاق خود را برای موفقیت این ورزشکار در دیدار پایانی نشان دادند.

این حضور مردمی در حالی رقم خورد که محمدنژاد جوان با کسب سه پیروزی متوالی مقابل نمایندگان هند، آمریکا و قزاقستان، به‌عنوان نخستین ملی‌پوش کشتی آزاد ایران در این دوره از مسابقات راهی دیدار نهایی شد.

کشتی‌گیر شایسته مشهدی در دیدار فینال وزن ۶۱ کیلوگرم باید مقابل زائور اوگویف از روسیه قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که تکرار فینال دوره گذشته رقابت‌های جهانی بود و توانست با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی برسد.

حضور علاقه‌مندان به کشتی مقابل منزل این ملی‌پوش، جلوه‌ای از همراهی و حمایت مردم مشهد از نماینده خراسان رضوی در یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های کشتی جهان بود.