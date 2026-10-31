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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

افغانستان: پاکستان آمادگی لازم برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات را ندارد

افغانستان: پاکستان آمادگی لازم برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات را ندارد

سخنگوی دولت موقت افغانستان اعلام کرد که کابل برای کاهش تنش‌ها با پاکستان از تمامی مسیرهای دیپلماتیک استفاده کرده اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان امروز شنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که پاکستان آمادگی لازم برای حل مسالمت‌ آمیز اختلافات با کابل را ندارد.

سخنگوی دولت موقت افغانستان در ادامه افزود که این کشور برای حل تنش‌ ها با پاکستان از راه گفتگو تلاش‌ های نهایی خود را انجام داده، اما این تلاش‌ ها تا کنون نتیجه‌ ای در پی نداشته است.

ذبیح‌ الله مجاهد سپس گفت که پیام‌ هایی میان کابل و اسلام‌آباد ردوبدل شده و کشورهای میانجی نیز برای کاهش تنش‌ ها تلاش کرده‌ اند، اما این تلاش‌ ها نتیجه‌ بخش نبوده است.

مجاهد پافشاری پاکستان بر آنچه او «سیاست‌های نادرست» خواند را مانع حل تنش‌ ها دانست.

کد مطلب 6995489

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