درخشش انیمیشن حاج غلام در نوزدهمین جشنواره بین المللی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با افتتاحیه جشنواره بین المللی مقاومت درسالن همایش های بین المللی شهید امام خامنه ای شهر اصفهان؛فاطمه علی پورکارگردان انیمیشن سینمایی حاج غلام (نخستین اثر سینمایی بلند تولید شده با هوش مصنوعی در ایران) تندیس طلایی و دیپلم افتخار برترین اثر انیمیشنی تولید شده با هوش مصنوعی را کسب کرد.

گفتنی است ۶۰۰۰ اثر از ۱۰۹ کشور در نوزدهمین جشنواره بین الملیی مقاومت به رقابت پرداختند که برگزیدگان بخش هوش مصنوعی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی، معرفی شدند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هشتم تا سیزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری قدیر در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است مدیریت پروژه سینمایی حاج غلام با سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز بوده است، تهیه کنندگی و نویسندگی این اثر را سامان پارسامنش عهده داربوده و کارگردانی و مدیریت بخش هوش مصنوعی این اثر سینمایی با فاطمه علی پور بوده است.

همچنین این اثر دوشنبه یازدهم آبان ماه از ساعت ۲۰ در پردیس سینمایی ملت تهران اکران خواهد شد .