شیرازی: اقتدار نظامی بدون پشتوانه مردمی بازدارنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین(ع) کهنز شهریار، قدرت نظامی و حضور مردم در صحنه را دو رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

شیرازی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: اقتدار نظامی زمانی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد.

وی با اشاره به تأثیر حضور مردم در تجمعات شبانه بر روحیه نیروهای مسلح افزود: حضور مردم در صحنه، پشتوانه نیروهای مسلح است و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد امور و تقویت روحیه ایستادگی دارند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تهدیدها و فشارهای خارجی علیه ایران تصریح کرد: ملت ایران از تهدید، تحریم و مرگ هراسی ندارد و در برابر فشارهای دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

شیرازی همچنین وحدت و انسجام ملی را از عوامل عبور کشور از مقاطع حساس تاریخی برشمرد و گفت: آنچه ملت ایران را تاکنون به این نقطه رسانده، وحدت بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت توجه به بیانات رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: به اعتقاد وی، پایان استکبار نزدیک است و رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر مردم ایران با شکست مواجه خواهند شد.