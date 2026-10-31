به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه روسیه را متهم کرد که در جریان گفتگوها پیرامون اوکراین در نشست گروه- ۲۰، روایت‌ های نادرستی ارائه کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در حال بحث درباره بحران‌ های بزرگ ژئوپلیتیک، از جمله اوکراین بودیم و توانستیم در این خصوص مستقیما سرگئی لاوروف را به چالش بکشیم.

کایا کالاس، سپس ادعا کرد: البته، او دروغ‌ های بسیاری مطرح کرد؛ روایت‌ های نادرست فراوانی که ما نیز توانستیم بلافاصله آن‌ ها را رد کنیم.

کالاس همچنین ادعای مسکو مبنی بر آمادگی برای مذاکره را زیر سوال برد و مدعی شد که اقدامات روسیه با مواضع اعلام‌ شده‌ اش در تضاد است.

وی در ادامه با اتخاذ موضعی روسیه هراسانه، خواستار تداوم فشار بر مسکو، به‌ ویژه با هدف برقراری آتش‌ بس در دریای سیاه شد و ادعا کرد که دولت‌ های اروپایی همچنان متعهدند مانع عادی‌سازی حضور مسکو در مجامع بین‌المللی شوند!