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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

ادعای تکراری ترامپ: به توافق درباره اوکراین نزدیک می‌شویم

ادعای تکراری ترامپ: به توافق درباره اوکراین نزدیک می‌شویم

رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور بار دیگر با طرح ادعایی تبلیغاتی مدعی شد: به توافق درباره اوکراین نزدیک می‌شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در مصاحبه ای درباره جنگ اوکراین در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور بار دیگر با طرح ادعایی تبلیغاتی مدعی شد: فکر می‌ کنم در آنجا به دستیابی به یک توافق نزدیک می‌شویم. قبلاً این را نمی‌ گفتم، اما حالا می‌توانم بگویم.

رئیس جمهور آمریکا که برای به دست آوردن اکثریت تعداد کرسی ها در انتخابات میان دوره ای کنگره تلاش می کند، اضافه کرد: اوباما مفهوم کیفیت و پاکیزگی را درک نمی‌کند. او کاخ سفید را در وضعیتی به‌هم‌ریخته و نامرتب رها کرد.

کد مطلب 6995511

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تجربه نشان می دهد که ترامپ هر توافقی که با سایر کشورها کرده به آن توافق خلف وعده کرده است و دیگر اطمینانی به ترامپ نیست

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