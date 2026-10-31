به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در مصاحبه ای درباره جنگ اوکراین در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور بار دیگر با طرح ادعایی تبلیغاتی مدعی شد: فکر می‌ کنم در آنجا به دستیابی به یک توافق نزدیک می‌شویم. قبلاً این را نمی‌ گفتم، اما حالا می‌توانم بگویم.

رئیس جمهور آمریکا که برای به دست آوردن اکثریت تعداد کرسی ها در انتخابات میان دوره ای کنگره تلاش می کند، اضافه کرد: اوباما مفهوم کیفیت و پاکیزگی را درک نمی‌کند. او کاخ سفید را در وضعیتی به‌هم‌ریخته و نامرتب رها کرد.