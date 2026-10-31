اهتمام عراق بر روابط آرام و عادی با همسایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با اسکای نیوز در حاشیه «گفتگوهای منامه ۲۰۲۶»، گفت که عراق از زمان وقوع جنگ موضع بی‌طرفانه خود را حفظ کرده و وارد هیچگونه عملیات نظامی نشده است.

وی در ادامه بر اهتمام عراق به برقراری روابطی آرام و عادی با تمامی کشورها به ویژه با همسایگانش تاکید کرد.

العبودی اشاره کرد که عراق به عدم دخالت در امور دیگران اهتمام دارد و با همسایگان خود به ویژه در زمینه تبادل داده‌های اطلاعاتی در راستای جلوگیری از وقوع هرگونه اختلال یا تجاوز به مرزهای خود یا مرزهای دیگران همکاری می‌کند.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که تصمیم صلح و جنگ در دست دولت عراق و نهادهای قانون اساسی آن است و هر شخص یا گروه یا طرفی این امر را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.