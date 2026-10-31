  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

اهتمام عراق بر روابط آرام و عادی با همسایگان

اهتمام عراق بر روابط آرام و عادی با همسایگان

مشاور امنیت ملی عراق بر اهتمام کشورش به برقراری روابطی آرام و عادی با تمامی کشورها به ویژه با همسایگانش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با اسکای نیوز در حاشیه «گفتگوهای منامه ۲۰۲۶»، گفت که عراق از زمان وقوع جنگ موضع بی‌طرفانه خود را حفظ کرده و وارد هیچگونه عملیات نظامی نشده است.

وی در ادامه بر اهتمام عراق به برقراری روابطی آرام و عادی با تمامی کشورها به ویژه با همسایگانش تاکید کرد.

العبودی اشاره کرد که عراق به عدم دخالت در امور دیگران اهتمام دارد و با همسایگان خود به ویژه در زمینه تبادل داده‌های اطلاعاتی در راستای جلوگیری از وقوع هرگونه اختلال یا تجاوز به مرزهای خود یا مرزهای دیگران همکاری می‌کند.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که تصمیم صلح و جنگ در دست دولت عراق و نهادهای قانون اساسی آن است و هر شخص یا گروه یا طرفی این امر را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6995514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها