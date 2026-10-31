به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدنژاد جوان پس از شکست نابغه روس و کسب مدال طلای وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان گفت: واقعاً باورم نمی‌شد. وقتی این اتفاق افتاد، تعجب کردم. با اینکه حریفم را می‌دیدم، باز هم از این اتفاق شگفت‌زده شدم. این لحظه برایم بسیار زیبا و ارزشمند بود.



وی گفت: مدالم را به مردم ایران و همه کسانی که برای رسیدن من به این لحظه زحمت کشیدند، تقدیم می‌کنم.

وی گفت: خدا را شکر می‌کنم که تلاش‌های ما و زحمات مربیانم نتیجه داد و توانستم هم پاسخ زحمات آن‌ها را بدهم و هم نتیجه تلاش‌هایم را بگیرم. این مدال را به همه همشهری‌های عزیزم و مردم ایران تقدیم کنم.



دارنده مدال طلای جهان در مورد انتقامش از حریف روس عنوان کرد: سال گذشته خیلی‌ها می‌گفتند که من به مدال نقره قانع شده بودم، اما این‌طور نبود. من به نقره قانع نشده بودم و همان سال هم فقط یکی دو اشتباه داشتم که باعث شد شکست بخورم. خدا را شکر امسال با آنالیزی که انجام داده بودیم، توانستم کشتی خوبی بگیرم و حریفم را شکست بدهم.

به گزارش مهر، احمد محمدنژاد جوان در شرایطی به این مدال خوش رنگ رسید که پیش از مسابقات جهانی به دلیل افزایش وزن تهدید به اخراج از تیم ملی شده بود.او حالا در وزن ۶۱ کیلوگرم نابغه روس را از پیش رو برداشت و قهرمان شد. بعد از رسول خادم در مسابقات ۱۹۹۵ آتلانتا، با ۳۱ سال فاصله، این مدال اولین طلای کشتی خراسان در مسابقات جهانی است.