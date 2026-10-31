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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

سرلشکر عبداللهی: بانک جدید اهداف و دارایی‌های دشمن در دستور کار است

سرلشکر عبداللهی: بانک جدید اهداف و دارایی‌های دشمن در دستور کار است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح مقتدر به تبعیت از فرامین فرمانده کل قوا برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آماده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر «علی عبداللهیی» رئیس ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: فرمان هوشمندانه حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی همچون تدابیر ارزشمند معظم له در دوران جنگ تحمیلی سوم راهگشای فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح می‌باشد.

سرلشکر عبداللهی گفت: نیروهای مسلح جان برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی تا پای جان ایستادگی نمایند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: اعلام می‌داریم نیروهای مسلح مقتدر ایران به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و پیشرفته آماده‌اند و قطعا این آمادگی‌ها را روز به روز تقویت خواهند نمود.

وی افزود: دشمنان آمریکایی _ صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیر قابل تصور و قطعا شدیدتر و موثرتر از جنگ تحمیلی سوم روبه‌رو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد.

سرلشکر عبداللهی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح پرافتخار با عنایت خداوند متعال و حمایت همه جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در جغرافیای وسیع‌تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی‌های جدیدی مواجه خواهند کرد.پ

کد مطلب 6995520
محسن صمیمی

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