اعضای هیئت‌ مدیره انجمن خبرنگاران استان زنجان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری انتخابات انجمن خبرنگاران استان زنجان، رضا رحیم‌پور، قنبر رسولی و رویا رفیعی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌ مدیره و رقیه فرنیا به‌عنوان بازرس این انجمن انتخاب شدند.

در این انتخابات، ۶ نفر برای عضویت در هیئت‌ مدیره اصلی و دو نفر برای تصدی سمت بازرس نامزد شده بودند که پس از رأی‌گیری، رضا رحیم‌پور، قنبر رسولی از خبرگزاری فارس، رویا رفیعی از خبرگزاری ایرنا با کسب اکثریت آرا به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌ مدیره انتخاب شدند. همچنین رقیه فرنیا از ایسنا به‌عنوان بازرس انجمن خبرنگاران استان زنجان انتخاب شد. در این جلسه محمد مرادی و رحیم مقدمی از خبرگزاری مهر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌ مدیره انجمن خبرنگاران استان زنجان انتخاب شدند.

بر اساس نتایج این انتخابات، رضا رحیم‌پور، قنبر رسولی از خبرگزاری فارس، رویا رفیعی از خبرگزاری ایرنا، علی شبیری، محمد مرادی و رحیم مقدمی از خبرگزاری مهر نامزدهای عضویت در هیئت‌ مدیره و رقیه فرنیا و زهرا ملابابایی نامزدهای بازرسی انجمن بودند.

در جلسه عادی انجمن خبرنگاران استان زنجان همچنین مصوب شد سه میلیون ریال به‌عنوان ورودی و شش میلیون ریال به‌عنوان حق عضویت سالانه از اعضا دریافت شود.

تغییر دوره انتخاب بازرس از یک سال به سه سال و تفویض اختیار به هیئت‌ مدیره برای تصمیم‌گیری درباره پیوستن یا خروج انجمن خبرنگاران استان از انجمن‌ها و کانون‌های کشوری نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

انجمن خبرنگاران استان زنجان با دریافت مجوز از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و در حال حاضر حدود ۵۰ عضو دارد.