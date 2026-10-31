به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال امروز با همراهی علی تاجرنیا عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در محل تمرین آبی‌پوشان پایتخت حاضر شد.



و در بدو ورود تاجرنیا ضمن تمجید از سهراب بختیاری‌زاده، خطاب به متدین گفت: آقای بختیاری‌زاده سرمایه باشگاه استقلال هستند و با دیسیپلین خاص خودش، آرامش را به تیم حاکم کرده است.

پس از معرفی اعضای تیم، تاجرنیا به صحبت پرداخت و گفت: ابتدا به شما عزیزان خسته نباشید می‌گویم. در این مدتی که مسئولیت داشتم، آرزویم این بود که در خدمت تیمی باشم که همدل هستند و آرامش در آن تیم حاکم باشد. شما با وجود شرایط سخت، نتایج رضایت بخشی گرفتید و همدل بودید.

وی ادامه داد: کادر فنی مجرب، با دانش و با دیسیپلین ما تمام تلاش خود را کرده است. مجموعه تیم همدل است و ما هم سعی کردیم چیزی کم نگذاریم. البته هنوز با یک باشگاه حرفه‌ای فاصله داریم. خوشبختانه در ادامه مسیر، در خدمت یکی از مدیران با تجربه و با سابقه هلدینگ هستیم.

سرپرست سابق باشگاه استقلال ادامه داد: آقای دکتر متدین در پروژه‌های مختلف سوابق ویژه‌ای دارند و یک استقلالی با سابقه هستند. حضور ایشان یکی از مشکلات استقلال که زیر در ساخت است را قطعا مرتفع می‌کند. معمولا مدیران عامل به دنبال حل مشکلات روزمره بودند ولی حضور ایشان حتما به استقلال کمک می‌کند.



وی افزود: آقای متدین امروز هم گفتند که ویترین ما، تیم فوتبال بزرگسالان استقلال است. ایشان با اختیارات کامل در استقلال حضور دارند. امیدوارم بتوانیم در آسیا وجهه فوتبال ایران را بالاتر ببریم و امیدواریم که نتایج خوب را در لیگ نخبگان ادامه دهیم. مجموعه استقلال بسیار همدل است و مطمئن هستم که آقای متدین از بنده بهتر استقلال اداره خواهند کرد و ان‌شاءالله روزهای خوبی در انتظار استقلال با حضور ایشان خواهد بود.

بعد از صحبت‌های تاجرنیا، مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال در اظهاراتی کوتاه، بیان کرد: من امروز آمدم تا به شما عزیزان خدا قوت و مطمئن هستم که شما عزیزان در آینده نه چندان دور، ان‌شاءالله ستاره سوم را به پیراهن استقلال اضافه می‌کنید و ما هم اینجا هستیم تا از شما حمایت لازم را به عمل آوریم.



در ادامه سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال به صحبت پرداخت و گفت: از آقای تاجرنیا تشکر می‌کنم چون زحمات زیادی کشیدند. اگر شرایط امروز ما خوب است، با همدلی همه بوده و ان‌شاءالله سه‌شنبه برنده شویم و به نوعی برای هواداران شکست در بازی قبلی جبران کنیم.



در نهایت روزبه چشمی کاپیتان استقلال صحبت کرد و گفت: من هم به آقای تاجرنیا خسته نباشید میگویم و ان‌شاءالله مسیر خود را ادامه می‌دهیم. به آقای دکتر متدین هم تبریک می‌گویم و ان‌شاءالله یک موفقیت بزرگ را کنار هم جشن بگیریم.