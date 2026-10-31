علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی، هوای استان کرمانشاه تا روز چهارشنبه قسمتی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد و افزایش ابر را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی نقاط استان احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد و بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که احتمال بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، شرایط ناپایدار در جو منطقه تقویت می‌شود که این وضعیت ضمن تشدید وزش باد، زمینه وقوع بارندگی و رعدوبرق را در اغلب نقاط استان فراهم خواهد کرد.

زورآوند تصریح کرد: با تقویت این سامانه ناپایدار، نیمه شمالی و نواحی غربی استان کرمانشاه بیش از سایر مناطق تحت تأثیر فعالیت‌های جوی قرار خواهند گرفت و احتمال وقوع بارندگی و رعدوبرق در این مناطق بیشتر است.

وی درباره وضعیت دمای هوا نیز گفت: متوسط دمای هوای استان تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی، بر ضرورت توجه شهروندان و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی در روزهای آینده تأکید کرد.