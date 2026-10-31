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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

«یکشنبه‌های تاریخی»با موضوع دانش‌آموزان شهید در کرمانشاه برگزار می‌شود

«یکشنبه‌های تاریخی»با موضوع دانش‌آموزان شهید در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- سلسله نشست‌های هفتگی «یکشنبه‌های تاریخی» با موضوع دانش‌آموزان شهید، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویج شناخت تاریخ و هویت ملی، سلسله نشست‌های هفتگی «یکشنبه‌های تاریخی» را برگزار می‌کند.

این نشست با عنوان «به تاریخ، جان‌ها فروغ افکنند» و با موضوع «دانش‌آموزان شهید» برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، این برنامه روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۱ در سالن جلسات زنده‌یاد استاد محبت کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به کتابخانه عمومی امیرکبیر واقع در بلوار مصطفی امامی مراجعه کنند.

کد مطلب 6995545

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