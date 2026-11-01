صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۰ آبان) با گذر امواج تراز میانی جو از غرب کشور، در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور، غرب اصفهان و برخی نقاط کردستان و آذربایجان غربی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی افزود: روز دوشنبه (۱۱ آبان) با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در سراسر نوار غربی، غرب اصفهان، شمال فارس و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین برخی مناطق گیلان و مازندران، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور افزایش ابر و وزش باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) بارندگی و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران قابل توجه خواهد بود و به‌جز سواحل جنوبی کشور، در سایر مناطق نیز افزایش ابر و بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۳ آبان) گستره فعالیت سامانه بارشی در مناطق شرقی کشور خواهد بود و در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان، خراسان، جنوب کرمان و شمال سیستان و بلوچستان افزایش ابر و بارش رخ می‌دهد. در اواخر وقت نیز این سامانه از مرزهای شرقی کشور عبور می‌کند و هم‌زمان با آن، افزایش ابر و بارندگی در مناطق غربی و جنوب غربی آغاز خواهد شد.

بارندگی در تهران از دوشنبه آغاز می‌شود؛ احتمال برف و یخبندان در ارتفاعات

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۰ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۶ و حداکثر دمای آن ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان تهران از عصر دوشنبه (۱۱ آبان) تا چهارشنبه (۱۳ آبان) اظهار کرد: در این مدت، در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان، گاهی رگبار باران همراه با احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات بالادست، احتمال وقوع رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین وجود دارد.

صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۱ استان؛ بارش شدید و تگرگ در راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور گفت: امروز یکشنبه (۱۰ آبان) در استان‌های لرستان، ایلام، غرب چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق و بارش تگرگ در نقاط مستعد مورد انتظار است.

ضیائیان تصریح کرد: فردا (۱۱ آبان) نیز استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، زنجان، تهران و البرز، غرب مازندران و ارتفاعات گیلان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: امروز در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، غرب و شمال اصفهان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان و ارتفاعات استان‌های زنجان و قزوین، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز دوشنبه (۱۱ آبان) نیز استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم، مرکزی، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گیلان، کرمان، شمال سمنان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.