به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آپا» (APA)، آژانس فدرال حمل‌ونقل هوایی روسیه هم اکنون در بیانیه ای اعمال محدودیت‌ های پروازی در فرودگاه «شرمتیوو» را رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، به دلیل محدودیت‌ های موقت در استفاده از حریم هوایی، پذیرش و اعزام پروازها تنها با هماهنگی مقامات ذی‌ربط انجام می‌شود.

این رخ‌داد پس از آن ابلاغ شد که سقوط بقایای یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) که گمان می‌رود سرنگون شده باشد، آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو مسکو را به وجود آورد.

طبق اطلاعات، آتش‌سوزی در یک انبار نفت متعلق به شرکت روس نفت، در نزدیکی فرودگاه «شرمتیوو» رخ داده است.

گزارش شده است که اندکی قبل از این حادثه، هشدار حمله هوایی در منطقه شرمتیوو صادر شده بود.

هنوز هیچ اطلاعات رسمی در مورد خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.