بانوان مؤمن پیشران مقابله با جنگ شناختی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی عصر شنبه در همایش طلایه‌داران هدایت ویژه ایام فاطمیه که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) الگویی بی‌بدیل و اسوه انسان کامل است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: بانوان برای اثرگذاری در پیشبرد جامعه، نیازمند تأسی به وجود مبارک حضرت زهرا(س) هستند.

وی با اشاره به سیره نورانی حضرت زهرا(س) افزود: آن حضرت در سخت ترین شرایط، میدان جهاد و مبارزه را رها نکرد و با خطبه‌خوانی حکیمانه و پرمحتوا به مطالبه‌گری پرداخت و مسیر احقاق حق را گام‌به‌گام و هوشمندانه طی کرد.

قمی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر بانوان تصریح کرد: ساختار وجودی بانوان برای روایت‌گری و تبیین متناسب‌تر آفریده شده است و اگر بانوان در جهاد تبیین با تمام توان به میدان بیایند، معادلات تاریخی تغییر خواهد کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: امروز فراتر از ابعاد نظامی و جنگ اقتصادی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی، شناختی و ادراکی قرار داریم که ذهن جامعه را هدف گرفته است.

وی فاطمیه را فرصتی مغتنم برای تبیین مجاهدت‌های ذوابعاد حضرت زهرا(س) دانست و گفت: اگر حضور میدانی بانوان با نقش‌آفرینی تبیینی کامل نشود، وظیفه خود را کامل انجام نداده‌ایم.

قمی با تمجید از اجتماعات باشکوه و پیشران مشهد مقدس در عرصه‌های گوناگون دینی و انقلابی گفت: اجتماعات و مراسم‌ مشهد قابل مقایسه با سایر استان‌ها نیست و این پیشرانی باید بیش از پیش تقویت شود و سایر نقاط کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز وظیفه خود می‌داند از روایتگران مردمی، زنجیره‌های انسانی و ابتکارات فرهنگی پشتیبانی کند.

وی گفت: بانوانی که به سلاح ایمان و تقوا مسلح هستند، با ورود به عرصه تبیین و روایت‌گری، توان جبهه انقلاب را دوچندان خواهند کرد.