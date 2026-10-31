به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه که بعد از ظهر شنبه برگزار شد با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اعتبارات ملی گفت: بیش از ۸۵ درصد اعتبارات کشور در سطح ملی اختصاص می‌یابد و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب سهم بیشتری از این منابع، حضور مؤثر و مستمری در وزارتخانه‌های مربوط، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ملی داشته باشند.

حبیبی افزود: اختصاص اعتبارات ملی با مکاتبه و ارسال پیام محقق نمی‌شود؛ بلکه مدیران باید با حضور در مرکز، موضوعات را به‌صورت جدی پیگیری و برای افزایش سهم استان مذاکره کنند.

وی با تقدیر از گزارش‌های ارائه‌شده، اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌ها در جذب اعتبارات ملی قابل تقدیر است، اما ظرفیت استان بیش از این است و باید با پیگیری و چانه‌زنی بیشتر، منابع ملی بیشتری برای اجرای طرح‌های کرمانشاه جذب شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مدیران باید ارتباط مؤثری با وزارتخانه‌های متبوع و سازمان برنامه و بودجه برقرار کنند تا سهم استان از اعتبارات ملی افزایش یابد.

حبیبی با اشاره به حضور نماینده دفتر مقام معظم رهبری در استان و حمایت‌های انجام‌شده، از همراهی مدیران و پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قدردانی کرد و گفت: باید تعهدات مطرح‌شده در این زمینه هرچه سریع‌تر عملیاتی و وارد مرحله اجرا شود.

وی افزود: رقم پیش‌بینی‌شده برای این موضوع، اعتباری قابل توجه و نزدیک به نیم همت است که با توجه به نقدی بودن آن، می‌تواند کمک مؤثری به اجرای طرح‌های استان باشد.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت تهیه و ارسال مستندات و توجیهات فنی طرح راه‌آهن کرمانشاه، خسروی و بغداد تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط باید مستندات این طرح را تهیه و در سریع‌ترین زمان ممکن از مسیر دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کنند تا شاهد شتاب گرفتن اجرای آن باشیم.

حبیبی تصریح کرد: تأکید و پیگیری این موضوع از طریق دفتر مقام معظم رهبری، قطعاً مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بهتر در این پروژه باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر نخست‌وزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران، تفاهم‌نامه اجرای این خط ریلی میان مسئولان عالی دو کشور به امضا رسیده است و پذیرش ادامه و اجرای این طرح در خاک عراق، نکته‌ای مثبت و مهم به شمار می‌رود و باید در مستندات و مکاتبات مربوط به طرح مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران حوزه آب، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای طرح سد بیستون و طرح‌های انتقال آب پاوه و کرمانشاه و از جمله طرح انتقال آب به هرسین است.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت آب منطقه‌ای استان باید این موضوعات را با جدیت دنبال کنند تا مجوزهای لازم پیش از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به مجلس شورای اسلامی اخذ و طرح‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرند.

حبیبی تأکید کرد: قرار گرفتن این طرح‌ها در لایحه بودجه، زمینه تأمین اعتبار و اجرای سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند و لازم است فرآیند اخذ مجوزها بدون وقفه دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به طرح‌های فاضلاب شهری کرمانشاه، روانسر، جوانرود و سایر شهرهای استان، خواستار تسریع در تکمیل این پروژه‌ها شد و گفت: روند اجرای طرح‌های فاضلاب مطلوب است، اما باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: بسیاری از این طرح‌ها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین اعتبارات مورد نیاز در سطح ملی و استانی، امکان افتتاح برخی از آنها تا پایان سال وجود دارد.

حبیبی با بیان اینکه اجرای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از نظر زیست‌محیطی اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای استان باید با جدیت دنبال شود تا علاوه بر رفع مشکلات زیست‌محیطی، امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده برای واحدهای بزرگ صنعتی نیز فراهم شود.

وی بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرمانشاه تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح برای شهر کرمانشاه یک ضرورت است و باید در چارچوب الزامات زیست‌محیطی و نیازهای توسعه‌ای شهر دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه به استان گفت: پیش‌نویس مصوبات تهیه شده است، اما لازم است این مصوبات نهایی، مکتوب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا بتوان بر اساس آن، پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌های لازم را انجام داد.

حبیبی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های مرتبط دستور داد این موضوع را با جدیت دنبال کنند و اظهار کرد: اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر نیرو می‌تواند موجب تحولات مطلوبی در حوزه آب و فاضلاب، برق، انرژی و برق‌رسانی به مناطق مختلف استان شود.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از عملکرد اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش استان گفت: طرح نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان پیشرفت مناسبی دارد و کرمانشاه از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است.

وی با اشاره به حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز در استان طی روزهای گذشته، افزود: در جریان این سفر، اتفاقات خوبی رقم خورد و لازم است روند اجرای طرح‌های مهم آموزشی با جدیت ادامه یابد.

حبیبی بر پیگیری ساخت مدارس بزرگ‌مقیاس تأکید کرد و گفت: مقدمات احداث دو مدرسه ۳۶ کلاسه در استان فراهم شده است و باید اجرای آنها با جدیت دنبال شود.

وی همچنین از برنامه احداث مدرسه دارالفنون با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بانک پاسارگاد خبر داد و افزود: امیدواریم با پیگیری دستگاه‌های مسئول، شاهد راه‌اندازی این مدارس بزرگ‌مقیاس و ایجاد تحول در توسعه فضاهای آموزشی استان باشیم.

استاندار کرمانشاه به نشست اخیر با مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، توافق‌ها و مصوبات خوبی در زمینه ساماندهی بازارچه‌های مرزی شیخ‌صله و سومار، روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی استان حاصل شد.

وی از مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواست پیگیری‌های انجام‌شده را با همان جدیت و برنامه‌ریزی ادامه دهد تا مصوبات به مرحله اجرا برسد.

حبیبی افزود: مقرر شده است معاونان وزارت راه و شهرسازی بار دیگر در استان حضور پیدا کنند تا ضمن بررسی مصوبات شورای ساماندهی کشوری، زمینه جذب پروژه‌ها و اعتبارات بیشتر برای کرمانشاه فراهم شود.

وی تأکید کرد: لازم است زمان حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی در استان هرچه سریع‌تر مشخص شود؛ چراکه حضور آنان می‌تواند روند اجرای طرح‌های حوزه راه را شتاب ببخشد و به پیگیری مصوبات کمک کند.

استاندار کرمانشاه، پیشنهاد اختصاص بخشی از اعتبارات و عوارض معادن به طرح‌های راه روستایی، منابع طبیعی و محیط زیست را مناسب ارزیابی کرد و گفت: این پیشنهاد با توجه به تأیید اعضای شورا می‌تواند آثار مثبتی برای استان داشته باشد.

وی افزود: به‌ویژه در روستاهای مجاور معادن که به دلیل تردد خودروهای سنگین با آسیب و فرسودگی راه‌ها مواجه هستند، باید از ظرفیت عوارض و اعتبارات معادن برای ساماندهی و بهسازی مسیرها استفاده شود.

حبیبی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قدردانی کرد و بر پیگیری مستمر مصوبات و تبدیل تصمیمات شورا به اقدامات اجرایی تأکید کرد.