سرشماری نفوس و مسکن در کرمانشاه با مشارکت ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر شنبه به همراه جهانگیر شاهین‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از روند اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت مأموران و میزان پیشرفت این طرح قرار گرفت.

حبیبی در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش تعیین‌کننده آمار در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: تصمیم‌گیری صحیح در حوزه‌های مختلف نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکاست و هرچه داده‌های آماری به واقعیت‌های جامعه نزدیک‌تر باشد، امکان تحلیل درست مسائل و اتخاذ تصمیم‌های اثربخش‌تر فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه نتایج سرشماری مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه منطقه‌ای خواهد بود، افزود: این طرح تصویری دقیق‌تر از وضعیت جمعیت و مسکن و سایر شاخص‌های مرتبط ارائه می‌دهد و می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی‌های آینده استان را هدفمندتر کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تفاوت شیوه اجرای سرشماری جدید با دوره‌های گذشته تصریح کرد: این دوره به روش ثبتی‌مبنا انجام می‌شود؛ به این معنا که اطلاعات اولیه خانوارها پیش‌تر از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و در بانک اطلاعاتی مرکز آمار ایران ثبت شده است.

حبیبی ادامه داد: با وجود ثبت اطلاعات در سامانه‌های آماری، برای اطمینان از صحت داده‌ها و تطبیق اطلاعات موجود با شرایط واقعی، مأموران سرشماری به محل سکونت خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز را بررسی و راستی‌آزمایی کنند.

وی از انتخاب حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار به‌صورت تصادفی در استان کرمانشاه برای اجرای این مرحله از سرشماری خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون مأموران به بیش از ۶ هزار خانوار مراجعه کرده‌اند و این عملیات در مناطق شهری و روستایی استان همچنان ادامه دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح حدود یک هفته قبل آغاز شده است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود فرایند سرشماری طی یک ماه آینده به جمع‌بندی برسد و نتایج آن برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های بعدی آماده شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش از شهروندان خواست با مأموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند و با پاسخ‌گویی دقیق و همراهی با عوامل اجرایی، زمینه ثبت اطلاعات صحیح و قابل استناد را فراهم کنند.

وی همچنین از تلاش‌های مأموران سرشماری، مجموعه مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قدردانی کرد و یادآور شد: مشارکت مردم در اجرای دقیق این طرح، نقش مهمی در دستیابی به آمار معتبر و ترسیم مسیر توسعه استان کرمانشاه خواهد داشت.