علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند جابه‌جایی کالا از مبدأ استان اظهار کرد: عملکرد ناوگان حمل‌ونقل باری کرمانشاه در هفت‌ماهه سال جاری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و حجم کالاهای حمل‌شده در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در مجموع طی هفت‌ماهه امسال ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار تن کالا از استان کرمانشاه به مقاصد مختلف کشور منتقل شده که بیانگر افزایش حجم فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به افزایش صدور اسناد حمل کالا نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶۱ هزار فقره بارنامه برای جابه‌جایی کالا از مبدأ استان صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.

سلیمی با بیان اینکه افزایش صدور بارنامه و تناژ کالاهای جابه‌جا شده، نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های حمل‌ونقل باری در استان است، تصریح کرد: ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و انتقال محصولات و کالاهای تولیدی به سایر مناطق کشور دارد.

وی ادامه داد: تسهیل فرایند حمل‌ونقل، حمایت از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت رانندگان و ناوگان باری استان از جمله محورهایی است که برای استمرار روند جابه‌جایی کالا دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت ناوگان باری می‌تواند به تقویت مبادلات اقتصادی و پویایی بیشتر بخش حمل‌ونقل استان کمک کند.