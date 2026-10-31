سرمست: تبریز تنها کلانشهری است که وسعت آن کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت بازنگری در روند توسعه شهری تبریز اظهار کرد: تبریز تنها کلانشهری است که به مرور زمان وسعت آن کاهش یافته است و سیاست مدیریت استان نیز کوچک کردن این شهر نیست.

وی با تأکید بر لزوم فراهم کردن زمینه توسعه متناسب تبریز افزود: الحاق روستاهای اطراف این کلانشهر باید در دستور کار قرار گیرد تا امکان گسترش محدوده شهری و تحقق توسعه متوازن فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی تبریز تأکید کرد و گفت: در زمینه ساماندهی و احیای بافت تاریخی شهر، مطالعات طرح جامع و مصوب باید مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی قرار گیرد.

سرمست با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بافت تاریخی تبریز، خواستار انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای احیای این محدوده شد.

وی همچنین از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط خواست نتایج بررسی‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را حداکثر ظرف دو هفته آینده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی ارائه کنند.

توسعه انرژی خورشیدی در اولویت برنامه‌های استان

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: طی یک سال گذشته در حوزه انرژی خورشیدی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است، اما با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، لازم است توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و پشت‌بام منازل را از جمله ظرفیت‌های قابل استفاده در این حوزه دانست و بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

سرمست همچنین خواستار تدوین و ارائه برنامه عملیاتی مشخص برای تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی به پنل‌های خورشیدی شد تا روند استفاده از انرژی‌های پاک در مراکز آموزشی نیز پیگیری شود.

تصویب ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری و تولیدی

در بخش دیگری از جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی، ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری و تولیدی که پیش‌تر در کارگروه زیربنایی مطرح شده بود، به تصویب اعضای شورا رسید.

این طرح‌ها با تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مراحل بعدی پیگیری و اجرای خود را دنبال خواهند کرد.