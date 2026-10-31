به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌ونهمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار (قرارگاه شهید سلامی)، امروز، شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵، با محوریت تاب‌آوری نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، برگزار شد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی برای کاهش آسیب‌پذیری مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبادل نظر و هم‌اندیشی در جلسات تخصصی اظهار کرد: تبادل افکار و بررسی مسائل و چالش‌ها در این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل مشکلات مردم و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نوده‌فراهانی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های مهم پدافند غیرعامل، پیش‌بینی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها پیش از وقوع بحران است، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد آن است که با شناسایی مخاطرات و اتخاذ تمهیدات لازم، میزان آسیب‌پذیری مردم در شرایط اضطراری به حداقل برسد.

احمد پورحیدری، جانشین سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز در این نشست با اشاره به مصوبات جلسات پیشین تنظیم بازار، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای رزمایش ملی نانوایی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه‌های مسئول ارائه کرد.

وی همچنین افزود: در این چارچوب، اقدامات و تمهیدات لازم برای برگزاری رزمایش و ارتقای آمادگی واحدهای نانوایی مورد پیگیری قرار گرفته است. وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، میزان موجودی و نیازهای احتمالی کشور به‌صورت مستمر رصد شده و تمهیدات لازم برای تأمین و پایداری ذخایر و استمرار عرضه کالاهای ضروری در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با ارائه گزارشی از تعداد نانوایی‌ها، وضعیت فعالیت و شرایط زیرساختی این واحدها در استان‌های خود، به تشریح ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی اجرای رزمایش پرداختند.

موضوع تأمین سوخت نانوایی‌ها و وضعیت واحدهای دارای تجهیزات دوگانه‌سوز، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در گزارش‌های استانی بود.

حاضران همچنین درباره ضرورت شناسایی نانوایی‌های واجد شرایط، بررسی میزان آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، رفع موانع موجود و هماهنگی‌های موردنیاز با دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب رزمایش بحث و تبادل نظر کردند.

تداوم فعالیت نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های حیاتی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت شرایط اضطراری برخوردار است و آمادگی این واحدها برای مواجهه با اختلال در زیرساخت‌هایی مانند تأمین انرژی و سوخت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ دسترسی مردم به نان خواهد داشت.