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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۹

هفته یازدهم لیگ بیست و ششم؛

جولان پرسپولیس و سپاهان در غیاب استقلال و تراکتور؛ قعر جدول قرمز است!

جولان پرسپولیس و سپاهان در غیاب استقلال و تراکتور؛ قعر جدول قرمز است!

هفته یازدهم لیگ برتر در شرایطی پیگیری شد که غیبت استقلال، تراکتور و گل‌گهر به دلیل حضور در رقابت‌های آسیایی، فرصت مناسبی برای دیگر مدعیان فراهم کرد تا با خیال راحت به برد برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حالی پشت سر گذاشته شد که بازی تیم های حاضر در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ لغو شد تا آنها با استراحت بیشتری به مصاف رقیبان بروند.

سازمان لیگ فوتبال، بازی فجر سپاسی - تراکتور را همچون دیدار استقلال تهران - شمس آذر قزوین و بازی صنعت نفت آبادان - شمس آذر قزوین را لغو کرد تا مدعیان بالای جدول با استرس کمتری به مصاف رقیبان بروند و تمام آنها هم بتوانند با کسب پیروزی از زمین خارج شوند.

در مهم‌ترین دیدارهای این هفته، پرسپولیس در قائمشهر با نتیجه یک بر صفر از سد نساجی گذشت. شاگردان مهدی تارتار با گل محمدمهدی محبی سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آوردند تا با ۲۳ امتیاز همچنان در جمع بالانشینان و در صدر جدول باقی بمانند.

سپاهان نیز با پیروزی دو بر یک مقابل خیبر خرم‌آباد، بار دیگر توانایی خود را برای حضور در کورس قهرمانی نشان داد. شاگردان محرم نویدکیا با این برد ۲۳ امتیازی شدند و رقابت نزدیکی با پرسپولیس برای صدر جدول دارند. خیبر هم با وجود تلاش برای متوقف کردن سپاهان، نتوانست امتیازی از این مسابقه بگیرد و با ۱۴ امتیاز در میانه جدول باقی ماند.

فولاد خوزستان نیز روند خوب خود را ادامه داد و این بار با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم اراک را شکست داد. تیم حمید مطهری که هفته گذشته پرسپولیس را از پیش رو برداشته بود، با کسب این پیروزی ۲۲ امتیازی شد تا در فاصله نزدیک با دو تیم بالای جدول قرار بگیرد.

به این ترتیب، هفته یازدهم با رقابت فشرده پرسپولیس، سپاهان و فولاد در بالای جدول همراه شد؛ در حالی که غیبت سه تیم آسیایی باعث شده است جدول رده‌بندی تا زمان برگزاری دیدارهای معوقه، تصویر کاملی از رقابت مدعیان ارائه نکند.

جولان پرسپولیس و سپاهان در غیاب استقلال و تراکتور؛ قعر جدول قرمز است!

نتایج بازی های هفته یازدهم به شرح زیر است:

* ذوب آهن صفر - استقلال خوزستان صفر
* ملوان یک - چادرملو اردکان 2
* خیبر خرم آباد یک - سپاهان اصفهان 2
* فولاد یک - آلومینیوم اراک صفر
* نساجی مازندران صفر - پرسپولیس یک
* مس شهربابک یک - پیکان 3

کد مطلب 6995586

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