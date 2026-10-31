سه مرکز غیرمجاز ارائه خدمات درمانی در تاکستان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار رحمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: بازدیدهای نظارتی از مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و بهداشتی با هدف شناسایی فعالیت‌های فاقد مجوز، صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از ارائه خدمات توسط افراد فاقد صلاحیت به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان بازرسی اخیر، فعالیت مراکز مورد بررسی قرار گرفت و سه مرکز به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و انجام فعالیت خارج از ضوابط تعیین‌شده، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

کارشناس نظارت بر درمان مرکز بهداشت تاکستان با تأکید بر تداوم برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت گفت: شهروندان برای دریافت خدمات درمانی و سلامت‌محور باید فقط به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند.

رحمانی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک و مراکز فاقد مجوز، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح یا سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: این بازرسی در مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جاوید پورنگ، دادستان شهرستان تاکستان، کارشناسان نظارت بر درمان و مرکز بهداشت، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و خبرنگاران صداوسیما انجام شد.