دارابی: ماسوله فراتر از یک شهر تاریخی پلکانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، روز شنبه ۹ آبان‌ ۱۴۰۵ در دیدار با شایفول بن شاهیدان، ارزیاب شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس)، با تشریح ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و فناورانه پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های باستانی آهنگری آن»، بر اهمیت تبیین ارزش‌های استثنایی این مجموعه در چارچوب معیارهای میراث‌جهانی تاکید کرد.

وی در این دیدار که در محل دفتر معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد، با بیان اینکه ماسوله را نمی‌توان فقط در قالب یک شهر تاریخی پلکانی با چشم‌اندازی زیبا تعریف کرد، اظهار کرد: ماسوله مجموعه‌ای فرهنگی و تاریخی است که در طول قرن‌ها، در بستر تعامل مستمر انسان و طبیعت شکل گرفته و لایه‌های متنوعی از حیات اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و معماری را در خود جای داده است.

دارابی افزود: تنوع این مولفه‌ها نشان می‌دهد که ماسوله بازتابی از یک نظام زیست و مناسبات پیچیده میان جامعه انسانی، محیط طبیعی و دانش فنی در بستر تاریخ است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به سه معیار پیشنهادی برای ثبت‌جهانی این پرونده، به تشریح ابعاد و مستندات آن پرداخت و گفت: معیار دوم ناظر بر تبادل ارزش‌های انسانی و انتقال دانش و فناوری در طول تاریخ است و ماسوله و محوطه‌های وابسته به آن، شواهد ارزشمندی از دانش و فناوری تولید آهن در دوره‌های تاریخی را در خود حفظ کرده‌اند.

وی ادامه داد: معیار سوم بر ارائه گواهی استثنایی از یک سنت فرهنگی و شیوه زیست تاریخی تاکید دارد و معیار پنجم نیز به نمونه‌ای برجسته از تعامل انسان و محیط طبیعی و شکل‌گیری الگوهای سنتی سکونت و بهره‌برداری از سرزمین اختصاص دارد.

دارابی با تاکید بر اهمیت مستندات باستان‌شناختی و پژوهش‌های بین‌المللی در تقویت وجوه علمی پرونده، از همکاری باستان‌شناسان و هیئت میراث‌فرهنگی کشور چین در شناسایی، استخراج و اثبات پیشینه تاریخی تولید آهن در این منظر فرهنگی قدردانی کرد.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که مجموعه مطالعات، مستندات، اقدامات حفاظتی و تلاش‌های کارشناسی صورت‌گرفته، بتواند ارزش‌های برجسته جهانی منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های باستانی آهنگری آن را به‌درستی تبیین و زمینه ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم کند.

در ادامه این دیدار، شایفول بن شاهیدان، ارزیاب ایکوموس، با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای آماده‌سازی پرونده، اظهار کرد: اقدامات صادقانه و تلاش‌های ارزشمندی برای تهیه این پرونده صورت گرفته است. به اعتقاد من، پرونده خوبی تهیه شده که می‌توان از آن دفاع کرد.

وی با اشاره به ماهیت کارشناسی و چندمرحله‌ای فرایند ارزیابی آثار پیشنهادی برای ثبت‌جهانی افزود: تصمیم‌گیری درباره این پرونده بر عهده من نیست و کارشناسان دیگری نیز آن را بررسی خواهند کرد و دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را ارائه می‌دهند.

ارزیاب ایکوموس در پایان با اشاره به تلاش‌ها و همکاری‌های انجام‌شده در مسیر آماده‌سازی و بررسی پرونده، ابراز امیدواری کرد این روند به نتیجه مطلوب منجر شود.