دقیقی: از شکست مقابل پرسپولیس ناراحتم؛ نساجی شایسته نتیجه بهتری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس در نشست خبری اظهار کرد: بازی سختی بود و از نظر فنی و شناخت جریان مسابقه، فکر می‌کنم تیم ما در بخش زیادی از بازی عملکرد بهتری داشت و شایسته نتیجه مطلوب‌تری بودیم. با وجود ارائه یک بازی باکیفیت، نتوانستیم از فرصت‌های خود به‌درستی استفاده کنیم و در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی با اشاره به دشواری بازی مقابل تیم‌هایی که با عقب‌نشینی، فضای دفاعی فشرده‌ای ایجاد می‌کنند، گفت: ارسال به محوطه جریمه فقط به معنای فرستادن توپ‌های بلند نیست. ارسال‌ها باید از نظر سرعت، ارتفاع و نوع اجرا تنوع داشته باشند. در چنین شرایطی، وقتی تیم حریف عقب می‌نشیند و فضاها را می‌بندد، ایجاد موقعیت کار دشواری است و نمی‌توان صرفاً با ارسال‌های بلند به نتیجه رسید.

سرمربی نساجی ادامه داد: برای عبور از دفاع فشرده حریف باید از روش‌های مختلفی مانند گردش توپ، ایجاد فضا و استفاده از انواع ارسال‌ها بهره برد. این موضوع جزئیات فنی زیادی دارد که فرصت پرداختن به همه آن‌ها در این نشست نیست. با این حال، معتقدم در برخی صحنه‌ها می‌توانستیم تصمیم‌های بهتری بگیریم و از موقعیت‌های ایجادشده استفاده کنیم.

دقیقی با اشاره به روند هجومی تیمش در دقایق پایانی مسابقه تصریح کرد: حتی در ۱۰ دقیقه پایانی نیز با تمام توان برای رسیدن به گل حمله کردیم. موقعیت‌های متعددی داشتیم و تلاش کردیم نتیجه را تغییر دهیم، اما در استفاده از فرصت‌ها موفق نبودیم.

وی در پایان با ابراز ناراحتی از نتیجه به‌دست‌آمده خاطرنشان کرد: من واقعاً از این شکست ناراحتم. تصور نکنید که نسبت به شرایط تیم بی‌تفاوت هستم؛ من علاقه زیادی به کار کردن با این تیم و بازیکنان دارم. ناراحتی من از این است که می‌دانم نساجی می‌تواند عملکردی به‌مراتب بهتر و شایسته‌تر داشته باشد و در کنار هواداران روزهای خوشی را تجربه کند. با این حال، باید با صبوری برای رسیدن به شرایط بهتر تلاش کنیم.