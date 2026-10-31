به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره امینی با اشاره به پایان عملیات ارزیابی و غربالگری سلامت دانش‌آموزان در پایه‌های هدف اظهار کرد: از مجموع ۱۸ هزار و ۳۶۴ دانش‌آموز مشمول این برنامه در شهرستان البرز، ۱۴ هزار و ۶۹ نفر معاینه شدند.

وی افزود: در این طرح، سه هزار و ۴۳۹ دانش‌آموز پایه اول، سه هزار و ۴۶۵ دانش‌آموز پایه چهارم، سه هزار و ۷۳۲ دانش‌آموز پایه هفتم و سه هزار و ۴۳۳ دانش‌آموز پایه دهم مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با بیان اینکه این طرح فراتر از یک معاینه معمولی است، گفت: ارزیابی‌ها با هدف شناسایی زودهنگام مشکلات و اختلالات احتمالی در حوزه‌های تغذیه، رشد، سلامت روان، رفتارهای پرخطر و سلامت اجتماعی انجام شد.

امینی افزود: وضعیت دهان و دندان، پوست و مو، بینایی و شنوایی دانش‌آموزان نیز بررسی شده و معاینات تخصصی ستون فقرات و ارزیابی‌های تکمیلی پزشک در چارچوب این برنامه انجام گرفته است.

وی با اشاره به ثبت نتایج معاینات در سامانه الکترونیک سیب و پرونده سلامت دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی هرگونه مشکل یا اختلال در شاخص‌های سلامت، فرایند ارجاع به مراکز تخصصی برای انجام بررسی‌ها و مراقبت‌های تکمیلی آغاز می‌شود تا وضعیت دانش‌آموزان به‌صورت دقیق پیگیری شود.

درخواست از خانواده‌ها برای تکمیل غربالگری سلامت

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با تأکید بر نقش خانواده‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه گفت: والدین دانش‌آموزانی که تاکنون فرزندان خود را برای انجام ارزیابی‌های سلامت معرفی نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، نسبت به انجام معاینات اقدام کنند.

امینی هدف از این برنامه را شناسایی به‌موقع مشکلات سلامت و فراهم‌کردن زمینه مراقبت و پیگیری درمانی در سنین حساس رشد و تحصیل عنوان کرد.