به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در هفته پدافند غیرعامل، یکصد و پنجاه و هفت برنامه محوری در استان خوزستان در حال اجراست که از این تعداد، ۷۶ برنامه شاخص محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در حوزه امنیت غذایی، افزود: امروز در خصوص نانوایی‌های استان بحث و تبادل نظر به عمل آمد و تسهیلات ویژه و خط اعتباری ویژه‌ای برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های استان در نظر گرفته شده است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیقی که صورت گرفته، علاوه بر تولید ۳۰ میلیون قرص نان صنعتی در استان تا پایان آذر ماه به رقم قابل قبولی از دوگانه‌سوزی نانوایی‌های سطح استان خواهیم رسید.

حیاتی بیان کرد: تأمین پایدار نان به عنوان قوت اصلی مردم، از مصادیق روشن پدافند غیرعامل است و اجرای طرح دوگانه‌سوزی در نانوایی‌ها می‌تواند در شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به مردم را بدون وقفه تضمین کند.