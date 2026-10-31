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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

راهکار اضطراری برای حل مشکل لنج‌داران خوزستان تدوین می‌شود

راهکار اضطراری برای حل مشکل لنج‌داران خوزستان تدوین می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: با هدف جلوگیری از مهاجرت لنج‌ها و رکود اقتصادی، راهکار ویژه‌ای بر اساس شرایط اضطرار برای حل مشکلات لنج‌داران خوزستان تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات لنجداران خوزستان بیان کرد: در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران صیادی و تجاری در هندیجان، به تفصیل در خصوص این موضوع صحبت داشتیم و چهارچوب مشخص است؛ این موضوع باید بین دستگاه های ذیربط در استان حل شود تا هندیجان بتواند در حد ممکن به دوران رونق گذشته خود برگردد.

استاندار خوزستان ادامه داد: چنین شرایطی سبب می شود مهاجرت رخ دهد و لنج ها به سمت بوشهر، هرمزگان و نقاط دیگر بروند که در این حالت شرایط رکود اقتصادی در هندیجان و به تبع آن در گستره ای از استان تشدید پیدا می کند؛ بنابراین همه باید با توجه به شرایط موجود و تصمیمات جلسه پیشین کمک کنیم تا بتوانیم مسیر را هموار و مشکلات را برطرف کنیم.

وی گفت: قانون برای حرکت در راستای گره گشایی کار مردم است، نه اینکه مانع ایجاد شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: قصد داریم برای این لنجداران طبق شرایط اضطرار راهکاری در نظر بگیریم به گونه ای که نه ادامه روند تجاری باشد و نه اینکه دائم به سمت صیادی بروند.

موالی زاده افزود: پخش فرآورده های نفتی نیز تخصیص سوخت را بر اساس شرایط اضطرار انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل لنجداران با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس سازمان شیلات مکاتبات و مذاکراتی انجام می دهیم تا گشایش به حول قوه الهی صورت گیرد و مشکل برطرف شود.

کد مطلب 6995608

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