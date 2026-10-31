به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات لنجداران خوزستان بیان کرد: در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران صیادی و تجاری در هندیجان، به تفصیل در خصوص این موضوع صحبت داشتیم و چهارچوب مشخص است؛ این موضوع باید بین دستگاه های ذیربط در استان حل شود تا هندیجان بتواند در حد ممکن به دوران رونق گذشته خود برگردد.

استاندار خوزستان ادامه داد: چنین شرایطی سبب می شود مهاجرت رخ دهد و لنج ها به سمت بوشهر، هرمزگان و نقاط دیگر بروند که در این حالت شرایط رکود اقتصادی در هندیجان و به تبع آن در گستره ای از استان تشدید پیدا می کند؛ بنابراین همه باید با توجه به شرایط موجود و تصمیمات جلسه پیشین کمک کنیم تا بتوانیم مسیر را هموار و مشکلات را برطرف کنیم.

وی گفت: قانون برای حرکت در راستای گره گشایی کار مردم است، نه اینکه مانع ایجاد شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: قصد داریم برای این لنجداران طبق شرایط اضطرار راهکاری در نظر بگیریم به گونه ای که نه ادامه روند تجاری باشد و نه اینکه دائم به سمت صیادی بروند.

موالی زاده افزود: پخش فرآورده های نفتی نیز تخصیص سوخت را بر اساس شرایط اضطرار انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل لنجداران با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس سازمان شیلات مکاتبات و مذاکراتی انجام می دهیم تا گشایش به حول قوه الهی صورت گیرد و مشکل برطرف شود.