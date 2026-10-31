مرتضی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال کشور روز دوشنبه با دیدار استقلال بجنورد مقابل نماینده اراک به میزبانی اراک برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم استقلال بجنورد در دو هفته ابتدایی مسابقات حضور نداشت، قرار است این دو بازی در طول رقابت‌ها برای تیم برگزار شود.

کمالی همچنین گفت: بازی دوم روز جمعه به میزبانی بجنورد در مجموعه ورزشی شهید علیدخت سالن ۱۲۰۰ نفره برگزار خواهد شد و انتظار داریم مردم با حضور پرشور خود، موجب دلگرمی و حمایت از تیم شوند.

سرپرست تیم والیبال استقلال بجنورد بیان کرد: این دیدارها برای استقلال بجنورد اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور هواداران می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت تیم ایفا کند.