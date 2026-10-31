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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

کمالی: استقلال بجنورد دوشنبه به مصاف نماینده اراک می‌رود

کمالی: استقلال بجنورد دوشنبه به مصاف نماینده اراک می‌رود

بجنورد- سرپرست تیم والیبال استقلال بجنورد از برگزاری دیدار این تیم مقابل نماینده اراک در هفته سوم لیگ دسته اول والیبال کشور به میزبانی اراک خبر داد.

مرتضی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال کشور روز دوشنبه با دیدار استقلال بجنورد مقابل نماینده اراک به میزبانی اراک برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم استقلال بجنورد در دو هفته ابتدایی مسابقات حضور نداشت، قرار است این دو بازی در طول رقابت‌ها برای تیم برگزار شود.

کمالی همچنین گفت: بازی دوم روز جمعه به میزبانی بجنورد در مجموعه ورزشی شهید علیدخت سالن ۱۲۰۰ نفره برگزار خواهد شد و انتظار داریم مردم با حضور پرشور خود، موجب دلگرمی و حمایت از تیم شوند.

سرپرست تیم والیبال استقلال بجنورد بیان کرد: این دیدارها برای استقلال بجنورد اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور هواداران می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت تیم ایفا کند.

کد مطلب 6995610

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