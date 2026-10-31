الهامی: فراخوان مرحله استانی جشنواره ملی «نگاردخت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی عصر شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مرحله استانی دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هنری و طراحی پوشاک بانوان، در دو بخش طراحی و دوخت برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در محورهای ویژه‌ندها و تولیدی‌ها (خانه‌های مد)، آزاد، دانشجویی و دانش‌آموزی پذیرای آثار هنرمندان، طراحان، خیاطان و علاقه‌مندان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی با اشاره به موضوع رقابت در این دوره بیان کرد: آثار ارسالی باید با موضوع نمادهای مقاومت استان و پرچم جمهوری اسلامی ایران طراحی و ارائه شوند.

الهامی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در جشنواره باید تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه اینترنتی ir-dokht.ir ثبت‌نام کرده و طرح‌ها و آثار دوخت خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی بیان کرد: پس از بررسی اولیه، آثار تأییدشده با هماهنگی دبیرخانه برای انجام مراحل داوری تحویل گرفته خواهند شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۹۸۵۰۵۳۶۷ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://ir-dokht.ir مراجعه کنند.