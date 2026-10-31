  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

الهامی: فراخوان مرحله استانی جشنواره ملی «نگاردخت» منتشر شد

الهامی: فراخوان مرحله استانی جشنواره ملی «نگاردخت» منتشر شد

بجنورد- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» با عنوان «نگاردخت» در دو بخش طراحی و دوخت پوشش اجتماعی بانوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی عصر شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مرحله استانی دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هنری و طراحی پوشاک بانوان، در دو بخش طراحی و دوخت برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در محورهای ویژه‌ندها و تولیدی‌ها (خانه‌های مد)، آزاد، دانشجویی و دانش‌آموزی پذیرای آثار هنرمندان، طراحان، خیاطان و علاقه‌مندان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی با اشاره به موضوع رقابت در این دوره بیان کرد: آثار ارسالی باید با موضوع نمادهای مقاومت استان و پرچم جمهوری اسلامی ایران طراحی و ارائه شوند.

الهامی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در جشنواره باید تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه اینترنتی ir-dokht.ir ثبت‌نام کرده و طرح‌ها و آثار دوخت خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی بیان کرد: پس از بررسی اولیه، آثار تأییدشده با هماهنگی دبیرخانه برای انجام مراحل داوری تحویل گرفته خواهند شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۹۸۵۰۵۳۶۷ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://ir-dokht.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6995613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها