به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات مقدم عصر امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات لنجداران خوزستان اظهار کرد: تغییر کاربری موقت لنج‌های تجاری به صیادی یکی از دستور کارهای جلسه امروز است؛ استاندار خوزستان در این خصوص تصمیم انقلابی و جهادی گرفتند که مصوبه ابلاغ شد اما شیلات و پخش فرآورده های نفتی در کشور انقلابی عمل نکردند و کار متوقف شد.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان بوشهر، از مصوبه خوزستان مطلع شدند، آن را پیگیری و مصوب کرده، سپس انجام دادند.

وی افزود: حدود ۲۵۰ لنج تجاری در خوزستان وجود دارد که هرکدام ۱۰ نیرو دارند، سرمایه هر لنج حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که این سرمایه راکد مانده و نیروی انسانی ما چند ماه بیکار است البته تصمیم استاندار قابل تقدیر بوده اما شیلات کشور در این خصوص کوتاهی کرده است. علاوه بر این حدود ۵۰ لنج در آبادان و خرمشهر چنین شرایطی دارند.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۵۰ درصد اقتصاد هندیجان که به لنج‌های تجاری بر می گردد تعطیل شده، علاوه بر نیروی لنج‌ها نیز مشاغل وابسته از جمله حمل و نقل و مغازه ها هم تعطیل ماندند لذا این اقدام و مجوز موقت صیادی به لنج‌های تجاری، شهر را از رکود نجات می دهد.

حیات مقدم عنوان کرد: در مرکز مانع برخی از اقدامات می شوند در حالی که لنج‌ها بدون آسیب می توانند به آب های دور دست بروند و فعالیت داشته باشند.

وی افزود: همچنین ۲۰ لنج هندیجانی که صیادی و تجاری نیستند و تناژ آن ها پایین است بلاتکلیف ماندند و حدود ۱۰ سال بیکار هستند به گونه ای که حتی برای کارهای کوچک صیادی به آن ها مجوز داده نمی شود بنابراین باید کمک کنیم تا با اخذ مجوز به چرخه تولید بازگردند.

حیات مقدم ضمن قدردانی از استاندار خوزستان برای پیگیری موضوع لنجداران با حضور در هندیجان و تشکیل جلسه امروز، اظهار کرد: بنده نیز در کنار استاندار این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهم کرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.