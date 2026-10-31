بیدخام: ارتقای جایگاه شغلی بانوان متخصص باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام بعد از ظهر شنبه در نشست با بانوان و مدیرکل مخابرات استان، بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای نقش‌آفرینی بانوان متخصص و بهبود شرایط کاری آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور زنان توانمند در حوزه‌های فنی، مهندسی و مدیریتی مخابرات اظهار کرد: شایستگی‌های حرفه‌ای بانوان باید در مسیر پیشرفت شغلی آنان مورد توجه قرار گیرد و زمینه استفاده مؤثر از دانش و تجربه این نیروها در سطوح مختلف سازمان فراهم شود.

بیدخام به اهمیت سلامت جسمی و روانی بانوان شاغل نیز اشاره کرد و گفت: بهبود محیط کار، توجه به نیازهای زنان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای، علاوه بر افزایش رضایت شغلی، می‌تواند در ارتقای کیفیت عملکرد مجموعه‌ها مؤثر باشد.

مشاور استاندار قزوین با بیان اینکه حمایت از بانوان شاغل نباید صرفاً به ایجاد فرصت‌های استخدامی محدود شود، بر ضرورت توجه به مسیر رشد و ماندگاری آنان در محیط‌های کاری تأکید کرد و افزود: فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای بروز توانمندی‌ها و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را عاملی مؤثر در گسترش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه فیبر نوری و دسترسی به اینترنت پرسرعت، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند زمینه فعالیت گسترده‌تر مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای کوچک و فعالیت‌های اقتصادی بانوان را فراهم کند.

بیدخام با تأکید بر اینکه دسترسی به خدمات ارتباطی مناسب می‌تواند محدودیت‌های جغرافیایی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد، تقویت همکاری میان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و اداره‌کل مخابرات استان را برای شناسایی و پیگیری نیازهای ارتباطی بانوان و حمایت از ظرفیت‌های آنان ضروری دانست.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و گفت: اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه، نیازمند توجه به شرایط زندگی خانواده‌ها، تسهیل فرزندآوری و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.

وی افزود: تحقق اهداف جمعیتی بدون مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و حمایت از بانوان شاغل، به‌ویژه از طریق فراهم‌کردن شرایط مناسب برای جمع میان مسئولیت‌های حرفه‌ای و خانوادگی، باید در برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

بیدخام در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای وضعیت بانوان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، بهبود شرایط اشتغال و توسعه خدمات زیرساختی را از زمینه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان دانست.