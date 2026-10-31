به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان در دانشگاه محقق اردبیلی، با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره پژوهشگران و فناوران برگزیده، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران، دانش‌آموزان و دانشجویان است و می‌تواند فرهنگ قدردانی از تلاش‌های علمی را در جامعه گسترش دهد.

وی با بیان اینکه حمایت از پژوهشگران و فناوران زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در نسل جوان است، به تداوم فعالیت‌های علمی کشور در شرایط دشوار دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: با وجود شرایط خاص کشور، فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان و دانشجویان متوقف نشده و پویایی محیط‌های علمی و دانشگاهی همچنان ادامه دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با تاکید بر نقش علم و پژوهش در امنیت و اقتدار ملی، بیان کرد: امنیت و قدرت کشور در سایه علم، دانش و پژوهش شکل می‌گیرد و این ظرفیت در کنار توانمندی‌های دفاعی و اقتدار نیروهای نظامی، از نقاط قوت کشور طی ۴۸ سال گذشته بوده است.

حبیبی با اشاره به توانمندی جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناورانه، تصریح کرد: جوانان کشور با وجود محدودیت‌ها و امکانات اولیه، توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری به دستاوردهای ارزشمندی دست یابند و توانمندی خود را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته پژوهش و فناوری با عنوان پژوهش و فناوری؛ پیشران ایران قوی و تاب‌آور، تاکید کرد: لازم است جهت‌گیری پژوهش‌ها به سمت مسائل و نیازهای واقعی جامعه باشد، چراکه پژوهش زمانی اثربخش است که نتایج آن در خدمت حل مشکلات و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات زیرساختی در پارک علم و فناوری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز علمی و فناوری استان، بر تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بخش‌های اجرایی و اقتصادی و حمایت از جوانان و پژوهشگران برای شکوفایی استعدادها تاکید کرد و گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی، زمینه شتاب‌گرفتن توسعه علمی و فناوری استان فراهم خواهد شد.