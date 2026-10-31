به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم‌آرا در جلسه شورای اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان که با حضور رؤسای ادارات شهرستانی برگزار شد، با اشاره به محدودیت اعتبارات اظهار کرد: مشکلات مالی نباید مانع اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شود و مدیران باید با همدلی و هم‌افزایی برای روشن نگه‌داشتن چراغ فرهنگ و هنر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه عدالت فرهنگی در توزیع اعتبارات در این دوره مورد توجه قرار گرفته است، افزود: شهرستان‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آن‌ها باید در برنامه‌ریزی‌ها سهم و جایگاه متناسبی داشته باشند.

حمایت از هنرمندان و تقویت مشارکت مردمی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی در جامعه، مردمی‌سازی فعالیت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت از هنرمندان را از اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد.

محتشم‌آرا همچنین بر ضرورت حضور میدانی رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی منسجم، تعامل با تشکل‌های فرهنگی و هنری و افزایش مشارکت این مجموعه‌ها می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های فرهنگی کمک کند.

وی در پایان خواستار پیگیری جدی برنامه‌های فرهنگی و هنری و تلاش مضاعف مدیران شهرستانی برای ارتقای سطح فعالیت‌ها در مناطق مختلف استان شد.