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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

ضرورت پاسداری از عفاف و حجاب در برابر هجمه‌های فرهنگی

ضرورت پاسداری از عفاف و حجاب در برابر هجمه‌های فرهنگی

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت پاسداری از عفاف و حجاب در برابر هجمه‌های فرهنگی، این ارزش‌ها را از مؤلفه‌های مهم مقاومت فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در دیدار با اعضای قرارگاه دختران حاج قاسم سلیمانی، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به نقش نسل جوان و دانش‌آموز در پاسداری از ارزش‌های انقلاب افزود: حضور آگاهانه و پرشور دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف، بیانگر استمرار روحیه استکبارستیزی و پایبندی نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امام جمعه ساری با اشاره به جنایات گروه‌های تروریستی و حامیان آنان علیه کودکان و انسان‌های بی‌گناه تصریح کرد: در حالی که برخی مدعیان حقوق بشر از انسانیت و حقوق ملت‌ها سخن می‌گویند، شاهد کشتار انسان‌های بی‌دفاع هستیم. در مقابل، نیروهای جبهه مقاومت و فرماندهانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از امنیت، انسانیت و ارزش‌های الهی جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: پرچم خونخواهی شهدا و رهبر شهیدمان در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته خواهد ماند و ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های شهدا ثابت‌قدم است.

محمدی لائینی همچنین با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و تشکیلاتی دختران نوجوان و اجرای برنامه‌های سرود و فرهنگی، بر ضرورت تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی تأکید کرد و تلاش خانواده‌ها، مربیان و فعالان این عرصه را قابل تقدیر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به ابعاد فرهنگی تقابل با جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دشمنان در عرصه‌های اقتصادی و نظامی به دنبال تضعیف کشور هستند، در حوزه فرهنگی نیز باورهای دینی و ارزش‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ عفاف و حجاب افزود: حجاب، چادر و پوشش اسلامی از جمله موضوعاتی است که در معرض هجمه‌های فرهنگی قرار دارد و صیانت از آن نیازمند آگاهی و هوشیاری جامعه است. حجاب برتر و پوشش اسلامی را می‌توان لباس مقاومت و ابزاری برای پاسداری از هویت و ارزش‌های دینی در برابر جنگ نرم دانست.

کد مطلب 6995630

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