به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در دیدار با اعضای قرارگاه دختران حاج قاسم سلیمانی، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به نقش نسل جوان و دانش‌آموز در پاسداری از ارزش‌های انقلاب افزود: حضور آگاهانه و پرشور دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف، بیانگر استمرار روحیه استکبارستیزی و پایبندی نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امام جمعه ساری با اشاره به جنایات گروه‌های تروریستی و حامیان آنان علیه کودکان و انسان‌های بی‌گناه تصریح کرد: در حالی که برخی مدعیان حقوق بشر از انسانیت و حقوق ملت‌ها سخن می‌گویند، شاهد کشتار انسان‌های بی‌دفاع هستیم. در مقابل، نیروهای جبهه مقاومت و فرماندهانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از امنیت، انسانیت و ارزش‌های الهی جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: پرچم خونخواهی شهدا و رهبر شهیدمان در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته خواهد ماند و ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های شهدا ثابت‌قدم است.

محمدی لائینی همچنین با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و تشکیلاتی دختران نوجوان و اجرای برنامه‌های سرود و فرهنگی، بر ضرورت تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی تأکید کرد و تلاش خانواده‌ها، مربیان و فعالان این عرصه را قابل تقدیر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به ابعاد فرهنگی تقابل با جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دشمنان در عرصه‌های اقتصادی و نظامی به دنبال تضعیف کشور هستند، در حوزه فرهنگی نیز باورهای دینی و ارزش‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ عفاف و حجاب افزود: حجاب، چادر و پوشش اسلامی از جمله موضوعاتی است که در معرض هجمه‌های فرهنگی قرار دارد و صیانت از آن نیازمند آگاهی و هوشیاری جامعه است. حجاب برتر و پوشش اسلامی را می‌توان لباس مقاومت و ابزاری برای پاسداری از هویت و ارزش‌های دینی در برابر جنگ نرم دانست.