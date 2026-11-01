جمشید حقیقت‌شناس هنرمند نقاش و استاد کارگاه نقاشی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معیارهای انتخاب هنرمندان برای حضور در کارگاه نقاشی جشنواره تجسمی جوانان اظهار کرد: شرکت‌کنندگان از نظر تجربه و توانایی هنری در سه گروه قرار می‌گرفتند؛ گروهی که در مراحل ابتدایی مسیر هنری خود بود، گروهی که با وجود برخورداری از تجربه، هنوز به تسلط کافی در بیان هنری و تکنیک‌های مورد استفاده نرسیده بود و گروهی که توانسته بود دیدگاه‌ها و ایده‌های خود را در آثارشان به‌خوبی بیان کند.

وی گفت: در انتخاب‌ها، هنرمندانی که به بیان مستقل و مشخصی در آثارشان رسیده بودند و ظرفیت بیشتری برای پیشرفت داشتند، مورد توجه قرار گرفتند. تلاش ما این بود افرادی را انتخاب کنیم که حضور در کارگاه و تعامل با دیگر هنرمندان بتواند به رشد و تقویت مسیر هنری آنها کمک کند.

تلاش برای انتخاب هنرمندان از سراسر کشور

این استاد کارگاه نقاشی درباره نقش پراکندگی جغرافیایی در انتخاب آثار توضیح داد: تلاش کردیم هنرمندانی از شهرهای مختلف ایران در میان منتخبان حضور داشته باشند. در این فرآیند، به ظرفیت‌های هنری مناطق مختلف توجه کردیم و هنرمندانی از کرمانشاه، به‌عنوان میزبان جشنواره، نیز انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آثار در فرآیند انتخاب تصریح کرد: همه شرکت‌کنندگان هنرمندان ایران هستند و باید فرصت رشد و موفقیت داشته باشند اما انتخاب هنرمندان نمی‌تواند صرفاً بر اساس محل زندگی آنها انجام شود. تنوع جغرافیایی و قومی اهمیت دارد، اما در کنار آن باید توانایی و ظرفیت هنری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر استقلال هنری و تبادل تجربه

حقیقت‌شناس با اشاره به رویکرد انتخاب هنرمندان برای کارگاه نقاشی گفت: سعی کردیم هنرمندانی با نگاه‌ها و ایده‌های متفاوت انتخاب کنیم و از انتخاب آثار و افرادی که صرفاً به یکدیگر شباهت دارند، پرهیز کنیم. هر هنرمند می‌تواند با نگاه و رویکرد خاص خود، به توسعه فرهنگ و هنر کمک کند. حضور هنرمندان با نگرش‌های متفاوت در کنار یکدیگر این فرصت را فراهم می‌کند که آنها با رویکردهای گوناگون آشنا شوند و از مشاهده آثار و تجربه‌های یکدیگر برای توسعه مسیر هنری خود استفاده کنند. هدف این است که هنرمندان ضمن حفظ هویت و استقلال خود، از تعامل با دیگران تأثیر بپذیرند و تجربه‌های تازه‌ای کسب کنند.

محدودیت اطلاعات؛ یکی از چالش‌های انتخاب

وی در پایان درباره دشواری‌های فرآیند انتخاب نیز عنوان کرد: ارزیابی دقیق هنرمندان به اطلاعات کاملی درباره سوابق و فعالیت‌های آنها نیاز دارد، در حالی که در این مرحله اطلاعاتی مانند نام، شهر، سن و تعدادی از آثار در اختیار داشتیم. محدودیت اطلاعات می‌تواند احتمال خطا در انتخاب را افزایش دهد اما تلاش کردیم با اتکا به تجربه خود، این خطاها را به حداقل برسانیم.