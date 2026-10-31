«فاطمه گودرزی» سرپرست هماهنگی امور ایثارگران استانداری لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «سیدسعید شاهرخی»، استاندار لرستان، «فاطمه گودرزی» به‌عنوان سرپرست هماهنگی امور ایثارگران و مشاور استاندار لرستان منصوب شد.

گودرزی از کارکنان باسابقه استانداری لرستان است و بخشداری مرکزی شهرستان بروجرد از جمله سوابق اجرایی وی به شمار می‌رود.

مراسم معارفه سرپرست جدید هماهنگی امور ایثارگران استانداری لرستان در جلسه‌ای به ریاست سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد.

در این مراسم، ضمن معرفی و معارفه «فاطمه گودرزی»، از خدمات و تلاش‌های «سیروس ابراهیمی» در دوران مسئولیت هماهنگی امور ایثارگران و مشاوره استاندار در این حوزه قدردانی شد.