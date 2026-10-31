به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: در پی انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی که حاوی صحنه‌های مغایر با هنجارهای عمومی و ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بود، علیه عوامل ساخت و انتشار این کلیپ‌ها اعلام جرم شد.

وی افزود: در همین راستا پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب جاسک تشکیل شده و برای عوامل تهیه و انتشار این محتواها احضاریه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک، ادامه داد: دستورات لازم نیز به مرجع انتظامی برای پیگیری موضوع و انجام اقدامات قانونی مرتبط صادر شده است.

پارسانیا با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی شهرستان جاسک، تصریح کرد: جاسک مهد تمدن اصیل ایرانی و خط مقدم دفاع از ارزش‌های اسلامی و دینی و فرهنگ ایرانی است و دستگاه قضایی اجازه اقدامات مغایر با هنجارهای عمومی را در این شهرستان نخواهد داد.

وی تأکید کرد: موضوع از طریق مراجع قضایی و برابر مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.