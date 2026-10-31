اختصاص ۸ سهمیه استخدامی سازمان انتقال خون به لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری با اشاره به انتشار اطلاعیه آزمون استخدامی سازمان انتقال خون ایران اظهار کرد: این سازمان به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پایگاه‌های انتقال خون در ۳۱ استان کشور، آزمون استخدامی پیمانی برای جذب ۱۶۹ نفر برگزار می‌کند که از این تعداد، هشت سهمیه به استان لرستان اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص در مراکز انتقال خون افزود: جذب نیرو در این آزمون در چهار عنوان شغلی پزشک عمومی، پرستار، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی و کارشناس انتقال خون انجام می‌شود تا زمینه ارائه خدمات بهتر به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی فراهم شود.

اعلام زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به زمان‌بندی آزمون بیان کرد: ثبت‌نام متقاضیان از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه ادامه دارد.

سوری ادامه داد: داوطلبان می‌توانند روز سه‌شنبه ۲۴ آذرماه کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند و آزمون استخدامی نیز روز جمعه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی از متقاضیان خواست پیش از اقدام به ثبت‌نام، دفترچه راهنما و اطلاعیه‌های تکمیلی آزمون را به‌دقت مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط شرکت در این رقابت آگاهی داشته باشند.

شرط شرکت پزشکان و پیراپزشکان مشمول طرح اجباری

مدیرکل انتقال خون لرستان درباره یکی از شرایط شرکت در آزمون برای گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی خاطرنشان کرد: پزشکان و پیراپزشکانی که مشمول طرح اجباری هستند، تنها در صورتی مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود که تا تاریخ برگزاری آن، طرح خود را آغاز کرده باشند.

سوری در پایان با اشاره به نحوه دسترسی به اطلاعات آزمون گفت: متقاضیان واجد شرایط در استان لرستان می‌توانند برای مشاهده جزئیات، ظرفیت پذیرش به تفکیک شهرستان‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و انجام مراحل ثبت‌نام، در بازه زمانی اعلام‌شده به سامانه استخدامی جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: ملاک نهایی برای شرکت در آزمون، متن رسمی اطلاعیه و دفترچه راهنمای منتشرشده از سوی مراجع برگزارکننده خواهد بود.